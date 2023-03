Tiroteo en un templo dejó al menos 7 muertos y 20 heridos en Alemania

El ataque se produjo en un centro para los Testigos de Jehová, en el barrio de Alsterdorf, al norte de Hamburgo. Investigan si entre los fallecidos se encuentra el atacante que abrió fuego contra las personas que estaban en el lugar.

Siete fallecidos y más de 20 personas heridas, luego de que un hombre disparara en una iglesia de Testigos de Jehová en el distrito alemán de Groß Borstel de Hamburgo. El trágico hecho se produjo este jueves por la noche. El portavoz de la policía de Hamburgo, Holger Vehren, dijo a Ippen Media que los servicios de emergencia escucharon disparos en el recinto. Al llegar, hallaron un octavo cuerpo que podría ser el del tirador, debido a que no hay registros de algún individuo prófugo.

El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, calificó el ataque como un acto de violencia brutal. “Varios miembros de la comunidad de Jehová fueron víctimas de un acto de violencia brutal anoche”, escribió Scholz. “Mis pensamientos están con ellos y con sus seres queridos”, agregó.

De acuerdo con información de Focus, inmediatamente después de que los oficiales llegaron a la escena del crimen se registró otro disparo dentro del edificio. El portavoz de la policía indicó que minutos después una persona fue hallada con una herida mortal en uno de los pisos superiores. Se presume que podría tratarse del responsable del tiroteo que aún no ha sido identificado.

“Encontramos una persona sin vida en un centro comunitario en GroßBorstel. Creemos que podría ser el responsable del ataque. Con el fin de descartar la participación de otros sospechosos, llevamos a cabo controles y búsquedas exhaustivas”, dijo más tarde la policía. Según información de medios locales, hay al menos 25 personas heridas, ocho de las cuales estarían en estado grave.

“Según los hallazgos iniciales, se efectuaron varios disparos en una iglesia en la calle Deelböge en el distrito de GroßBorstel. Varias personas resultaron gravemente heridas, algunas incluso mortales. Estamos en el sitio con un gran contingente de fuerzas”, indicó la policía local luego de recibir el reporte de la situación.

“Hasta el momento no hay información fidedigna sobre el móvil del crimen”, escribió la policía en Twitter. “Le pedimos que no comparta suposiciones no seguras y/o difunda rumores”. Las autoridades locales le pidieron a sus residentes no salir de sus casas hasta que el caso se esclarezca para evitar otras posibles víctimas.

“Todos los muertos tienen heridas de bala”, dijo un vocero policial. Un reportero de la agencia DPA que se encontraba en el lugar informó sobre un gran contingente de fuerzas policiales especiales. Testigos del crimen declararon al diario alemán Bild y aseguraron que escucharon “12 disparos continuos”. “Luego vimos que se llevaban a personas en bolsas negras”.

El alcalde de Hamburgo, Peter Tschentscher, respondió al ataque calificándolo de “impactante”. “Los servicios de emergencia están trabajando a toda máquina para rastrear al posible tirador”, agregó.

Alemania ha registrado ataques masivos en los últimos años, ejecutados tanto por yihadistas como por extremistas de derecha. El caso más emblemático fue el camión que atropelló a un grupo de personas que se encontraba en un mercado navideño de Berlín en diciembre de 2016, causándole la muerte a 12 de ellas.

