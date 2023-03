La legislación propuesta que prohibirá hablar de Jesús en Israel

En el programa «Despierta América» ​​del canal Newmax, un periodista de Jerusalén habló sobre el proyecto de ley que prohibirá la predicación cristiana en Israel si se aprueba.

Daniel Cohen comenzó: «Dos miembros de la fe ortodoxa del primer ministro Netanyahu han introducido leyes para castigar a los creyentes por compartir el Evangelio de Jesús en prisión». Nombró a los miembros del Knesset del Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) Moshe Gafni y Yaakov Asher como coautores.

El reportero dijo que la ley fue diseñada para evitar que los cristianos prediquen en Israel o en otros lugares, y que estaban dispuestos a enfrentar uno o dos años de prisión si participaban con personas menores de 18 años.

La nueva ley prohibirá que cualquier religión promueva una religión que no sea el judaísmo en Israel «en las redes sociales o proporcione información en línea por escrito o por correo», dijo Cohen.

“Obviamente, los judíos no están de acuerdo con los cristianos, evangélicos u otros acerca de quién es Jesús, ¿verdad? Todos sabemos que hay una diferencia teológica”, dijo Rosenberg durante el segmento. “Pero los cristianos evangélicos y otros cristianos han apoyado tanto a Israel y al pueblo judío, así que silenciar, amordazar y amordazar, incluso a los israelíes como yo y otros… decir que no puedes hablar con otra persona sobre tu fe y por qué crees: eso es terrible, eso no es libertad”.

Si bien Netanyahu no está de acuerdo teológicamente con los cristianos, Cohen explicó que el primer ministro siempre ha sido amigo de los evangélicos y partidario de la libertad de expresión.

«Si el nuevo proyecto de ley entra en vigor, podría crear un gran conflicto con los 60 millones de evangélicos en los Estados Unidos y los 600 millones de evangélicos en todo el mundo», dijo Cohen, dijo Rosenberg.

Aunque Gafni propuso por primera vez la idea de prohibir el evangelismo en 1999, el gobierno de Netanyahu no la aceptó. No fue aceptado dentro de unos años después de su introducción. Sin embargo, dado que el partido UTJ ahora es fuerte (dos de los autores de la ley ahora son miembros de la coalición), Netanyahu enfrentará una decisión difícil en su deseo de apaciguar a los miembros de la Knesset y fortalecerse.