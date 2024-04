Programaron los partidos de la cuarta fecha del Torneo Provincial FeMiFu

Este fin de semana habrá dos partidos el sábado y el resto de la cuarta fecha se disputará el domingo. Habrá grandes partidos en distintos puntos de la provincia.

La Federación Misionera de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos de la cuarta fecha del Torneo Provincial. El mismo tendrá dos partidos el sábado y el resto de la jornada el domingo.

Uno de los encuentros protagonizarán Deportivo Corpus y Guaraní Antonio Franco, por la Zona 3.

En un principio estaba previsto para el domingo, pero se adelantó para el sábado a las 16. Ese mismo día, ya por la Zona 6, se medirán Deportivo Victoria y Vicov de Eldorado, a las 17.30.

Casino vs. Central Iguazú, Olimpia San Antonio vs. Tuyutí, Sporting vs. Mitre, Brown vs. Crucero, Atlético Oberá vs. Sol de Mayo, Libertad vs. Puerto Argentino, Timbó vs. Deportivo Jardín América, Rosamonte vs. AEMO, Nacional vs. San Martín y Villa Nueva vs. Luz y Fuerza.

Así se jugará la cuarta fecha

Sábado

16h – Deportivo Corpus vs. Guaraní Antonio Franco (Posadas)

17.30h – Deportivo Victoria vs. Vicov (Eldorado)

Domingo

15h – Casino (Iguazú) vs. Central Iguazú

16h – Olimpia/SA (Oberá) vs. Tuyutí (Apóstoles)

16h – Sporting (Santo Pipó) vs. Mitre (Posadas)

16h – Brown (Posadas) vs. Crucero (Garupá)

16h – Atlético Oberá vs. Sol de Mayo (Colonia Liebig)

16h – Libertad (El Soberbio) vs. Pto. Argentino (San Pedro)

16h – Timbó (Jardín América) vs. Deportivo Jardín América

16.30h – Rosamonte (Apóstoles) vs. AEMO (Oberá)

17h – Nacional (Puerto. Piray) vs. San Martín (Wanda)

17h – Villa Nueva (Iguazú) vs. Luz y Fuerza (Iguazú)