Se jugará la segunda fecha del Torneo Rosy Mereles

El Departamento de Fútbol Femenino de la LROF confirmó horarios y sedes para los partidos de la segunda fecha del Torneo Apertura 2024 “Rosy Mereles”.



La misma se jugará en el Complejo Deportivo de Aristóbulo del Valle, con el primer partido establecido, .

Además, informaron que este fin de semana será el turno de las categorías Sub15 y Reserva. El puntapié inicial será en cancha del Club Racing de Villa Svea.

Así será la programación

2da fecha- domingo 28

Cancha: Complejo Dep. Aristóbulo del Valle

11 hs. River de Villa Bonita vs. Atlético Oberá

12.40 hs. Racing vs. Atlético Iguazú

14.20 hs. AEMO vs. Atlético Alem

16.00 hs. Atl. A. del Valle vs. Olimpia

Sub 15 y Reserva

1ª fecha. Sábado 27. Cancha: Racing V. Svea

Sub 15. 13.45 hs. Atl. A. del Valle vs. Atlético Alem

Sub 15. 15.00 hs. Racing V. Svea vs. Atlético Oberá

Reserva: 16.15 hs. Atlético Oberá vs. AEMO