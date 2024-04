La Liga Regional Obereña de Fútbol confirma que este fin de semana se juega la 4ta fecha del torneo Apertura 2024 “Rafael Bidá”.

La fecha dará inicio este mismo viernes, con el cruce entre River de Santa Rita y Atlético Oberá, que se disputará en el Complejo Deportivo de Santa Rita en horario nocturno.

La continuidad será el sábado en Campo Viera, donde Atlético Campo Viera recibirá a Olimpia/San Antonio, aunque solo será en Cuarta División, ya que el Rojo del Tiro Federal no presentó Primera en este torneo.

En tanto que el domingo se disputarán el resto de los partidos, tanto de la zona A como de la B, con excepción del choque entre Atlético Alem y AEMO que se postergó y también deberá ser reprogramado.

Con tres fechas disputadas, aunque con algunos partidos pendientes, la Zona A tiene como líder a Atlético Campo Viera y la Zona B es liderada por Racing de Villa Svea.

El “Tealero” no juega este fin de semana en Primera División, oportunidad para el escolta Ex Alumnos 185 de trepar a lo más alto.

La Academia, en tanto, intentará seguir en lo más alto de la zona B, pero para ello deberá vencer a Atlético Iguazú en Leandro N. Alem. fecha torneo Apertura 2024 ” Rafael Bidá”.

Zona A

*Atlético Alem vs. AEMO. (a reprogramar).

*Ex Alumnos 185 vs. Atl. Aristóbulo del Valle. Domingo 28- 14 hs. Cuarta División / 16 hs. Primera División.

*Atl. Cpo. Viera vs. Olimpia/San Antonio. Sábado 27- 16 hs. Cuarta División. Club Bowling.

Libre: San Martín

Zona B

*Atlético Iguazú vs. Racing V. Svea. Domingo 28- 14 hs. Cuarta División / 16 hs. Primera División. Cancha: Club Atlético Iguazú.

*River Sta. Rita vs. Atlético Oberá. Viernes 26- 19 hs. Cuarta División / 21 hs. Primera División. Complejo Dep. Santa Rita.

*Independiente C. V. vs. River V. Bonita. Domingo 28. 16 hs. Primera División. Club Independiente.