El presidente de Guaraní Antonio Franco debutará en el Misionero de Pista

La primera fecha del campeonato comenzará hoy con las pruebas extraoficiales en el autódromo Rosamonte de Posadas. Patricio Vedoya formará parte del equipo MB Power y correrá en la Clase 1.

Con más de cien pilotos, regresa el Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista. Hoy serán las pruebas extraoficiales y continuará durante el fin de semana. El presidente de Guaraní, Patricio Vedoya se sumará a la Clase 1 con el equipo de Mauro Barrios.

“Mi papá siempre nos transmitió la pasión por los deportes, en especial por Guaraní y el automovilismo. Corrí hace unos años atrás con un Fiat 128, ahora los amigos Raúl Finten y Mauro Barrios me insistieron a que pruebe, lo hice, me sentí muy cómodo y me divertí”, dijo Vedoya en la previa de la carrera.

El equipo posadeño llevará de pilotos a Alan Bravo, los debutantes Mauro Barrios y Patricio Vedoya.

El titular de Guaraní Antonio Franco buscará agarrar ritmo en las pruebas cronometradas de la jornada de hoy. Mientras que Alan Bravo también se subirá por primera vez a su nuevo auto en las pruebas cronometradas.

“Intentaremos hacer un buen papel, el equipo está más ansioso que yo. Raúl es un gran amigo, tenemos un proyecto en común y fue uno de los que más me incentivó, así que vamos a divertirnos en la pista”, agregó el presidente de la franja.

Más de cien pilotos en pista

Está todo listo para el arranque del 45º Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista. Promete ser un fin de semana imperdible, ya que se anotaron más de cien pilotos. La Clase 1 es la más numerosa, con 42 inscriptos; la Copa Fiat tiene 26; en la Clase 3 son 18; 13 en el TC4000 y 12 en el TCM.

Hoy comienzan las pruebas extraoficiales, que desde ahora contarán con el servicio cronometrado de la FeMAD. Mientras que el sábado irán los entrenamientos y las clasificaciones. El domingo serán las series y finales.

La primera fecha es organizada por el Automóvil Club Misiones (ACM) y fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

Según informó el ACM las entradas costarán: Portón 1 (isla) 1.000 pesos los dos días y Portón 2 (ingreso y boxes) 2.000 pesos para los dos días.

