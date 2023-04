Argentina posible sede del Mundial Sub-20 de fútbol

Desde la Asociación de Fútbol Argentino le ofrecieron a la FIFA organizar el próximo Mundial juvenil, que se debe realizar en Indonesia. El mismo comienza el 20 de mayo y termina el 11 de junio.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ofreció a la FIFA organizar el Mundial juvenil Sub-20, previsto para este año en Indonesia. Esta propuesta surge después que el viernes pasado se cancelara el sorteo de la fase de grupos, que debía realizarse en la isla de Balí. El certamen mundial debe disputarse el 20 de mayo hasta el 11 de junio.

Argentina aprovechó la circunstancia

Una de las razones por las cuales se canceló el sorteo es que Indonesia mantiene una postura de no aceptar a Israel en la competencia, por defender la causa palestina y corre el riesgo de caerse como sede. Según informó la Federación de Fútbol de ese país, Irak e Indonesia no querían compartir la misma zona que Israel, por lo que se tuvieron que cambiar los bombos. No obstante, la decisión sería “prohibir” la participación de la federación israelita por sus diferencias políticas.

Lo cierto es que Argentina aprovechó esta circunstancia para ofrecerse como candidata en caso de la baja de Indonesia y poner al país como vidriera para lo que sería la postulación para el Mundial de Mayores de 2030, junto a Chile, Uruguay y Paraguay.

La Selección Sub-20 dirigida por Javier Mascherano quedó eliminada en el Sudamericano que se disputó en Colombia en enero pasado y no pudo clasificarse a ese Mundial Juvenil 2023. Debido a esto la albiceleste se clasificaría por ser país anfitrión. Por otro lado, hasta el momento la decisión del “jefecito”, sigue firme en no continuar en el cargo y en los planes de Claudio “Chiqui” Tapia, máximo dirigente del fútbol nacional, ya estaría buscando sucesor.

La Copa se quedó en casa

Argentina fue organizadora del Mundial Sub-20 en el año 2001 y le regaló una alegría al público fútbolero. Nuevamente de la mano de josé Pékerman, y con figuras como Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Leandro Romagnoli y Nicolás Burdisso, entre otros grandes jugadores, la Selección se apoderó de su cuarto título para superar a Brasil como máximo ganador de la competencia.

Fruto de una sólida defensa y un ataque creativo y técnico, el equipo de José venció 3-0 a Ghana en el último partido, disputado en el estadio de Vélez. Así festejó un nuevo campeonato. Aquel plantel triunfó en los siete partidos que jugó, obtuvo un récord de 27 goles a favor y 4 en contra. Saviola fue condecorado con el Balón de Oro del torneo.

Canal 12