Comienza en Buenos Aires el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos

Organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco, el Foro tendrá lugar desde este lunes 20 al 24 de marzo en cuatro sedes en simultáneo. El Presidente encabezará la ceremonia inaugural y el martes disertará la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La tercera edición del Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH2023) comienza este lunes en la ciudad de Buenos Aires, con una amplia convocatoria que incluye la presencia de referentes de derechos humanos de todo el mundo, 15 mil inscriptos, 1.200 actividades y las presencias del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El foro, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH Unesco), tendrá lugar del 20 al 24 de marzo en cuatro sedes en simultáneo: Espacio Memoria exESMA; Centro Cultural Kirchner (CCK), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU) y Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El presidente Fernández encabezará la ceremonia inaugural, que comenzará a las 18 en el CCK, acompañado por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz y presidente honorario del Foro, Adolfo Pérez Esquivel; la directora del CIPDH Unesco, Fernanda Gil Lozano, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

En tanto, el martes a las 17, también en el CCK-, el Grupo Puebla llevará a cabo la actividad “Voluntad Popular y Democracia”, que contará para el cierre con la presencia de la Vicepresidenta, en un debate en el que expondrán, previamente, los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).

El FMDH2023 será el “mayor encuentro internacional de activistas” por los derechos humanos a nivel mundial y se dará en el marco de la conmemoración de los 40 años del retorno democrático en Argentina, un hecho que atravesará distintos ejes de debate durante el foro.

“El mejor acto que podíamos hacer de reflexión tiene que ver con los derechos humanos, y cómo este concepto se ha ido ampliando”, dijo a Télam Gil Lozano, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-Unesco), organismo que lidera la Secretaría Ejecutiva Nacional del FMDH23.

Gil Lozano consideró que en la actualidad “casi todos los temas que nos aquejan a nivel mundial pasan por los derechos humanos y por un posicionamiento de pensarnos como personas con derechos y valores solidarios, ya no desde lo individual ni desde el mercado”.

“No hay salvación si no es con todos, esto va muy en serio, no es un slogan. Si no cuidamos al planeta, si no nos tratamos mejor, si no aprendemos a convivir en paz, nos va a quedar poco tiempo”, reflexionó.

Télam