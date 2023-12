Cibercrimen trabaja para proteger las compras online en la provincia

Ante la compra venta realizada de manera online, la directora de Cibercrimen de la Policía de Misiones, Sandra Ozuna, indicó las principales cuestiones que se deben tener en cuenta. El objetivo es evitar todo tipo de ciberdelito.

En el marco de los festejos de fin de año y la llegada de las vacaciones, hay usuarios que optan por comprar obsequios o pasajes en plataformas virtuales. Esos tipos de procedimientos y transacciones, en ciertos casos sufren vulnerabilidad para la intervención de ciberdelincuentes. Una de las acciones más recurrentes suelen partir desde la oferta de productos a un menor precio, que después terminan siendo una estafa.

La directora de Cibercrimen de la Policía de Misiones, Sandra Ozuna, indicó que la metodología de los ciberdelincuentes se adapta al contexto social, por lo que en el caso de las compras online, es recomendable realizar transacciones con páginas oficiales.

“Tenemos que considerar que el ciberdelincuente va cambiando su metodología o su estrategia de acuerdo al contexto en el que estamos. Ahora por ejemplo estamos próximos a las festividades navideñas, la fiesta de año nuevo, y al periodo de vacaciones también. La gente se vuelca a comprar obsequios, regalos y muchas veces esas compras las realizan de manera informal en redes sociales. Es ahí donde el ciberdelincuente utiliza esa red social, para ofrecer productos a menor precio que después terminan siendo una estafa”, explicó Ozuna.

Índice de ciberdelito bajo en Misiones

Es importante tener en cuenta que, si bien en Misiones no es ajena la problemática nacional, “tenemos un índice extremadamente bajo de causas denunciadas en lo que respecta al cibercrimen y ciberdelito“, recalcó la oficial.

“La gente pregunta y denuncia. Hemos logrado una vía de comunicación muy importante, porque la gente se asesora, pregunta ¿estoy haciendo bien?, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo me cuido? Hay como un intercambio más fluido de información para evitar justamente estas cuestiones. En el caso de que ya hayan sucedido, se les guía para que puedan denunciar y poder accionar judicialmente”.

Principales recomendaciones para evitar el ciberdelito

Es fundamental la seguridad del dispositivo electrónico, ya sea celular u otro, que hoy son minicomputadoras, miniprocesadores, que tienen toda nuestra información. “Lo principal es que tengamos activada la verificación en dos pasos en todas las redes sociales que manejen nuestro dispositivo. Partiendo desde el Whatsapp y todas las que son de la línea de meta, como Facebook e Instagram”.

La directora fundamentó que “esto nos va a proteger para que en algún momento, el ciberdelincuente que nos logró engañar y le pasamos el código de seguridad, no va a poder acceder porque le va a solicitar ese segundo código. Incluso poner datos de una persona que tengamos de confianza, no significa bajo ningún punto que esa persona va a poder acceder a mis datos, cuentas y comunicaciones. Es solamente para poder recuperar lo propio si pasa algo”.

Si bien hay muchas advertencias a tener en cuenta, “poder sospechar cuando el mensaje viene de algo o de alguien que no conocemos mucho, que no nos es tan familiar, puede ser el primer paso de la solución”. Por ejemplo, sospechar si algún familiar o compañero manda un mensaje para decir “me quedé sin plata, se me bloqueó la cuenta, no me anda la cuenta, y pide una transferencia”.

“En ese caso tendríamos que llamarlo usando la llamada convencional, para poder chequear si la persona a la que le voy a transferir el dinero es efectivamente el compañero de trabajo, el primo o pariente”, mencionó la especialista.

Marketplace en Facebook: ¿es seguro?

“No es nada seguro“, destacó Ozuna. “La red social está planificada para contactar personas. La cuestión del marketplace está anexada pero no nos genera absolutamente ninguna garantía de compra”.

“Las redes sociales no son seguras, salvo que la compra pase por red social y después se efectivice en persona. O sea usted ve una bicicleta que le gustó en la red social y dice ‘me voy a ir hasta el domicilio de la persona a ver si realmente es la bicicleta que quiero’. En ese caso sí funcionaria, pero si toda la transacción es por la red social no se garantiza absolutamente nada”, remató.

Canal 12