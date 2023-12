Rusia ante la ONU “EE.UU. vende a Israel una licencia de facto para matar a civiles en Gaza”

El representante ruso ante el organismo, Vasili Nebenzia, denunció que Washington “recurre a un enorme chantaje sin principios, despreciando abiertamente el sufrimiento de los palestinos”.

“EE.UU. se ha autodesvelado una vez más a la vista de todo el mundo al bloquear incluso el tan cacareado llamamiento” del Consejo de Seguridad de la ONU al cese de las hostilidades en la Franja de Gaza, declaró el viernes el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, tras la votación sobre una resolución sobre Gaza.

“En lugar de ello, Washington, jugando un juego sin escrúpulos, ha vendido en el texto una licencia de facto para que Israel mate a civiles palestinos en Gaza con el pretexto de ‘crear las condiciones para el cese de las hostilidades'”, afirmó.

En este sentido, el diplomático ruso señaló que se trata de “un momento trágico para el Consejo, no un momento de triunfo para la diplomacia multilateral”. Además, denunció que Washington “recurre a un enorme chantaje sin principios, despreciando abiertamente el sufrimiento de los palestinos y las aspiraciones de la comunidad mundial de ponerle fin”.

“En esencia, se está pidiendo al Consejo de Seguridad que se mantenga al margen mientras Estados Unidos retuerce las manos en la región, no por el bien de la paz, […] sino por el estrecho interés propio de Washington”, agregó Nebenzia. Sin embargo, concluyó, “por mucho que Estados Unidos se resista a defender a su principal aliado en Oriente Medio [Israel], el Consejo volverá a examinar la cuestión y exigirá clara e inequívocamente el cese de hostilidades”.

Asimismo, el representante ruso ante la ONU explicó que Moscú no vetó la resolución solo por solidaridad con los países árabes. “Si este documento no hubiera recibido el apoyo de varios Estados árabes, sin duda lo habríamos vetado”, dijo. “Siempre hemos sostenido que el mundo árabe es capaz de tomar sus propias decisiones y asumir plena responsabilidad por ellas. Esa es la única razón por la que no hemos bloqueado este documento”, indicó.

¿Qué exige la resolución?

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes una resolución que busca garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y “crear condiciones para un cese de hostilidades sostenible”. De los 15 miembros del organismo, 13 votaron a favor de la resolución redactada por los Emiratos Árabes Unidos y dos se abstuvieron: Estados Unidos y Rusia.

El documento exige a las partes que “faciliten el uso de todas las rutas disponibles hacia y a lo largo de toda la Franja de Gaza” para las entregas de ayuda directamente a los civiles palestinos. Además, la resolución exige la liberación de los rehenes.

Antes de la votación final, el organismo debatió y presentó a los miembros las enmiendas realizadas por las delegaciones rusa y estadounidense. Moscú proponía detener de inmediato los combates “para permitir el acceso humanitario seguro y sin obstáculos, y para las urgentes medidas encaminadas al cese sostenible de hostilidades”. Esta iniciativa resultó bloqueada por el representante de Washington, que recurrió a su derecho al veto.

Por su parte, la delegación de EE.UU. consiguió los cambios que quería en el borrador. Washington apoyó pausas en las hostilidades para proteger a los civiles y permitir la liberación de los rehenes tomados por los milicianos de Hamás el 7 de octubre en lugar de un alto el fuego duradero.

Agencia RT