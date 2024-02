Rusia repele un ataque masivo de drones ucranianos en varias provincias

Los restos de un aparato dañaron el tejado de una casa privada.

Los sistemas de defensa aérea del Ejército ruso frustraron un ataque masivo de drones ucranianos en cuatro provincias rusas entre la noche del viernes y el sábado por la mañana.

“Esta noche se ha frustrado un intento del régimen de Kiev de lanzar un ataque terrorista con 33 vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones situadas en el territorio de la Federación de Rusia”, comunicaron desde el Ministerio de Defensa. De acuerdo con los datos del organismo, cuatro drones fueron interceptados en la provincia de Bélgorod, cuatro en la provincia de Vorónezh, uno en la provincia de Kursk, 18 en la provincia de Briansk y seis en la provincia de Kaluga.

Los gobernadores provinciales también informaron sobre la destrucción de drones. “Además de los cuatro vehículos aéreos no tripulados destruidos por la noche, esta mañana otro vehículo aéreo no tripulado fue destruido en el distrito de Liudínovo”, informó el gobernador de provincia de Kaluga, Vladislav Shapsha. Asimismo, dos vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos en el distrito de Kozelsk.

Igualmente, el gobernador de la provincia de Briansk, Alexánder Bogomaz, comunicó: “Se detuvo el intento de terroristas ucranianos de llevar a cabo un ataque con vehículos aéreos no tripulados”. Así, cinco drones de tipo avión fueron neutralizados sobre los distritos de Pogar, Klintsy y Briansk.

Asimismo, se detectaron y fueron destruidos dos vehículos aéreos no tripulados tipo avión cerca de la ciudad de Vorónezh, según un comunicado del gobernador de la provincia homónima, Alexánder Gúsev. Los restos de un aparato dañaron el tejado de una casa en la ciudad. “Le ayudaremos con las reparaciones lo antes posible”, agregó Gúsev.

Además, las fuerzas de defensa antiaérea destruyeron dos drones en el distrito urbano de Gubkin, en la provincia de Bélgorod.

El gobernador de la provincia de Kursk, Román Starovoit, anunció en sus redes sociales que un dron fue derribado en la región, sin dejar heridos ni daños materiales. También señaló que el vehículo aéreo no tripulado fue derribado cerca de la ciudad de Kurchátov, donde se encuentra la central nuclear de Kursk.

Los funcionarios locales aseguraron que no se han reportado víctimas ni otros daños a la infraestructura, mientras los equipos de respuesta trabajan en el terreno.

Agencia RT