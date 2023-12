Oscar Herrera Ahuad fue elegido para presidir el Parlamento Misionero

El resultado se dio por el 72,50 por ciento de los votos. Para el cargo de vicepresidente 1ro fue designado el diputado Carlos Rovira, y como vicepresidente 2da la legisladora Analía Labandoczka.

Al momento de los fundamentos que ofrecieron los presidentes de bloques sobre las mociones, el presidente del bloque renovador destacó la trayectoria de Herrera Ahuad y “la hoja de ruta marcada por el trabajo, la gestión, la respuesta a la gente y la conformación de equipos que promovió, sobre todo durante la pandemia, gestión que permitió cuidar de la salud de la gente para garantizar que Misiones fuera un faro de desarrollo”.

“Herrera es reconocido como uno de los mejores gobernadores del país, con una provincia ordenada en lo social, económico y político”, dijo.

Según explicó Cesino “quien presida la Legislatura va seguir con la misma impronta de Carlos Rovira que ha transformado la Casa del Pueblo a través de la infraestructura, el equipamiento, la capacitación, en una gestión de puertas abiertas hacia todos los sectores sociales y productivos, empática y cercana, con leyes sancionadas que son ejemplo en el país”.

“Oscar va a seguir poniendo en valor, jerarquizando y defendiendo los derechos e intereses de los misioneros pero sobre todo va a representar la voluntad popular que se manifiesta a través del voto”, argumentó.

Después de jurar Herrera agradeció “al Pueblo Misionero por la oportunidad, a la familia, a Dios por su guía y cuidado, y en especial a quien es el conductor del espacio político el ingeniero Carlos Eduardo Rovira por su generosidad, hombría de bien, y guía a lo largo de todos estos años en la política y en los diferentes espacios”

“Es el gran estadista que tuvo y tiene nuestra provincia, con una visión del presente y del futuro superadora, que ha logrado a lo largo de todos estos años recuperar la institucionalidad de la Cámara con seriedad, responsabilidad y orden, pero también en la disciplina que hace al trabajo de los diputados que han pasado y están”, aseguró.

“La enorme transformación es palpable” manifestó Herrera y opinó que se trata de “una transformación edilicia pero también un cambio de mentalidad, de innovación, un espacio donde la gente se expresa, abierto al millón y medio de misioneros”, expuso.

Para Herrera la tarea debe ser honrada “con responsabilidad, gestión y resultados” y por eso se comprometió “a trabajar en conjunto, a escuchar a la mayoría y no respondiendo a intereses minoritarios de espaldas a la voluntad popular”.

“Van a encontrar en mí una persona con una apertura en el marco del respeto al pueblo, a la mayoría, porque somos diputados de los misioneros, debemos trabajar para los misioneros, no para un grupo de militantes y dirigentes”, agregó.

Al comienzo de la sesión juraron las y los diputados que se incorporan a la función legislativa: del Frente Renovador Oscar Herrera Ahuad, Astrid Anna Carolina Baetke, Anazul Centeno, Carlos Rovira, María Méndez Asón, Alejandro Arnhold, Silvia Rojas, José Szychowski, Sara Butvilofsky, Enio Lemes, María Schierse, Héctor Kiko Llera, Blanca Núñez, José Luis Pastori, Alicia Zalesak.

En representación de Juntos por el Cambio Pedro Puerta; del PRO Analía Labandoczka y Miguel Orlando Núñez; Francisco Fonseca y Rosa Margarita Kurtz por la Unión Cívica Radical; y por el Frente de Todos (FdT) Cristian Castro.

En otra sesión especial se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Provincial y lo establecido en el artículo 1, inciso f del Reglamento de la Cámara de Representantes, y el decreto 422, a efectos de tomar juramento al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua y al vicegobernador electo Lucas Spinelli.

Passalacqua adelantó un “gobierno del sentido común, de la cercanía, de ser ágiles y simples” y se mostró “honrado y emocionado por recibir de manos de los hermanos Guaraníes la réplica de la lanza de Andresito, y de de quien me haya tomado juramento sea un gran amigo como es Oscar, el mejor gobernador de toda la Argentina”.

“También me produce esta lanza una actitud de gratitud al ingeniero Carlos Rovira quien es el hacedor, un conductor muy particular, no hay en el país una persona como él para indicar, conducir y corregir, y sobre todo tener la audacia inmensa de haber roto la política e innovado al conformar hace 20 años el Frente Renovador de la Concordia”, expuso.

“Haremos lo imposible para cumplir con la consigna de primero Misiones, segundo Misiones y tercero Misiones; nunca esta lanza va a intentar trabar la rueda del carro -aseguró al referirse al escenario nacional-, venimos a construir, seguiremos con nuestros reclamos, pero gobernabilidad con gobernabilidad se paga; por eso pedimos el debido respeto al voto popular de la provincia de Misiones”, desarrolló.

Luego se tomó juramento a los secretarios y prosecretarios legislativos. Fueron confirmados en sus cargos como secretarios Patricia López, a cargo del Centro del Conocimiento Parlamentario; Gabriel Manitto, a cargo del Área Parlamentaria; Jorge Peroni, a cargo del Área Administrativa; y Silvana Pérez a cargo del Digesto Jurídico. Flavia Bojanovich fue designada al frente de la Unidad de Gestión en TIC.

Como prosecretarios continúan en sus cargos Gladys Mabel López; Cinthya Aranda; Roberto Sueldo; y Juan Matías Paonessa.

También se definió la integración de las comisiones permanentes y especiales; designaron a los miembros de la Comisión Legislativa Permanente; eligieron a los diputados para integrar el Jurado de Enjuiciamiento y procedieron al sorteo de las Salas Acusadora y Juzgadora, y de Comisión Investigadora. Además designaron a los diputados que integrarán el Consejo de la Magistratura.

Asimismo se fijó día y hora de las sesiones ordinarias correspondientes al próximo Período Legislativo.