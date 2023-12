Microsoft ahora te permite ser músico gracias a su IA

Microsoft se asoció con la empresa Suno AI para ofrecer un nuevo servicio en Copilot, su asistente virtual. Ahora los usuarios podrán crear música gracias a la inteligencia artificial.

Que la Inteligencia Artificial llegó para quedarse no es ninguna novedad. En los últimos años, la tecnología nos sorprendió con herramientas como Chat GPT, DALL-E, Midjourney y más, herramientas potenciadas por la Inteligencia Artificial que nos permiten desde chatear con un chatbot que puede resolver a nuestras consultas, hasta crear imágenes completamente nuevas a partir de descripciones textuales.

Ahora, Microsoft, con su asistente virtual Copilot, da un paso más allá en el mundo del arte. Gracias a su asociación con Suno AI, ahora Copilot permitirá a los usuarios crear música desde cero, sin la necesidad de ser músicos.

¿Qué es Copilot, la herramienta de Inteligencia Artificial de Microsoft?

Copilot es un asistente virtual desarrollado por Microsoft que busca mejorar la productividad en el uso diario de la computadora por parte del usuario, que fue lanzado el 7 de febrero de 2023. Esta Inteligencia Artificial ya se encuentra de forma nativa en Windows 11, y esta enfocada en proporcionar respuestas personalizadas para mejorar la experiencia del usuario a la hora de navegar por su ordenado, ayudándolo a la hora de abrir una aplicación determinada, resumir un archivo o cambiar la configuración.

La plataforma está basada en Bing Chat, la inteligencia artificial de Microsoft, que funciona utilizando de base chat GPT-4 para generar contenido en texto. Copilot combina la potencia de los grandes modelos de lenguaje (Large Language Models) con datos de negocio y las aplicaciones de Microsoft 365.

Cómo crear música gratis con Copilot

Como toda Inteligencia Artificial, Microsoft explica que su nueva prestación le permitirá a los usuarios crear canciones utilizando de base un simple texto, o prompt. Todo esto será posible sin que el usuario tenga conocimiento alguno en materia musical, teniendo incluso la posibilidad de que las canciones incluyan su propia letra.

Los pasos para crear una canción son los siguientes:

Ingresar en copilot.microsoft.com e iniciar sesión con una cuenta de Microsoft.

Hacer click en Complementos en el panel derecho y a continuación, activar Suno.

Luego de esto, ya podemos comenzar a crear música. Solo deberemos escribir un prompt en la barra de texto sobre la canción que queremos que la IA cree. Por ejemplo: “Haz una canción de rock sobre el festejo de un cumpleaños”.

Copilot se tomará su tiempo para crear su trabajo y, al cabo de unos minutos, ya tendremos nuestra canción.

Los resultados que ofrece Suno, tanto en Bing como en su plataforma, son sorprendentes y, teniendo refinada nuestra habilidad de escribir prompts precisos para la IA, se pueden obtener creaciones musicales muy interesantes. Cabe aclarar que los términos y condiciones advierten de algunas cosas que debemos tener en cuenta como usuarios en caso de utilizar la versión gratuita. Por ejemplo, en caso de no pagar, solo podremos utilizar nuestras canciones en ámbitos no comerciales y, además, si no contamos con una suscripción, el usuario estará obligado a añadir una atribución a la hora de publicar el material.

