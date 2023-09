Mauricio Macri “Yo no voy a estar en ningún gobierno”

El expresidente aclaró que no participará de ninguna administración en 2024. “Si hubiera querido me hubiera presentado (a las elecciones)”, lanzó.

El expresidente Mauricio Macri adelantó que no formará parte de ningún Gobierno en referencia al recambio del próximo 10 de diciembre. “Yo no voy a estar en ningún gobierno, si hubiera querido me hubiera presentado (a las elecciones)”, sostuvo el fundador del PRO.

El exmandatario participó de un evento del Rotary Club en un reconocido hotel del centro porteño y al retirarse en un asesor que compartió con algunos periodistas clarificó su futuro de cara a diciembre.

