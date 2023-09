Jóvenes misioneros fueron seleccionados para participar de un seminario en Buenos Aires

Federico Cristaldo es abogado e Iván Carvallo está próximo a recibirse se licenciado en Ciencias Políticas. Los profesionales llevarán como principales ideas el desarrollo que tiene la provincia en materia de innovación, robótica y economía del conocimiento.

Dos jóvenes profesionales de Misiones fueron seleccionados para reflexionar y participar de conferencias que se llevarán adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 2 al 7 de octubre. En la ocasión, se debatirá sobre temáticas relacionadas a la política, económica y social de Argentina. Se trata del abogado Federico Cristaldo, de 24 años de Puerto Rico, e Iván Carvallo de 26 años, quien está por recibirse de licenciado en Ciencias Políticas y trabaja en el Senado de la Nación. Ambos quedaron seleccionados tras pasar una instancia escrita y oral.

Los jóvenes, que representarán a Misiones en el Seminario País Federal 2023, adelantaron a Canal 12 que entre los temas que plantearán en CABA figura la economía del conocimiento y la formación profesional en varios rubros como la robótica. Estos temas son políticas de estado en la provincia, que fortalecen la educación disruptiva y la economía del conocimiento. Además, hablaron sobre las expectativas de su participación. Es que estarán en contacto con profesionales menores de 30 años de otras provincias.

Actualidad política y económica

Federico Cristaldo señaló que “me gustaría integrar más a la juventud de Misiones con los temas de actualidad política y económica que -en principio- parecieran se terminan de definir sólo en la zona centro del país”. En Misiones, el Gobierno provincial impulsa iniciativas relacionadas a la innovación, robótica y economía del conocimiento.

Apuntará a intercambiar ideas con los profesionales de las otras provincias. También buscará remarcar que la juventud misionera tiene herramientas para formar programadores o futuros profesionales en el rubro de la economía del conocimiento. “Esto es algo que destaca a la provincia a nivel nacional y regional”, aseguró.

Adelantó que también hablarán sobre los problemas que incumben a jóvenes de todo el país. Entre ellos mencionó el empleo, alquileres, propiedad, participación en la política y espacios de poder dentro de la política. “A mi me toca atravesar una etapa con un gobierno que me permite participar. Dentro de mi municipio, a través de un sublema, me permiten levantar la bandera de los jóvenes y plantear las cuestiones relacionadas a las problemáticas del día a día”, manifestó Cristaldo.

Población joven

Misiones es una provincia en la que gran parte de su población es joven. Ante esto, Iván Carvallo señaló que le gustaría abordar el futuro laboral a través de la economía del conocimiento y la robótica. Consideró que sería importante debatir sobre la manera de abordar el campo y la cuestión agrícola.

Para Carballo, “hay un montón de innovaciones que se hacen y que el país tiene que saber”. Observó que “muchas veces desde Buenos Aires se miran el ombligo y quedan afuera todas las realidades provinciales”.

Entiende que “Misiones puede proyectarse de acá a unos años, pensándolo en materia regional como un polo de programadores o personas formada en robótica“. Adelantó que la idea es “comentar eso para que sepan que Misiones está pateando el tablero, porque los desafíos del futuro laboral y tecnológico están en la esquina y a Misiones le va agarrar preparados”.

Las expectativas del encuentro nacional

Los jóvenes también se refirieron a las expectativas que tienen en cuanto a su participación en este encuentro nacional que reúne a jóvenes de todo el país. AL respecto, Cristaldo contó que “siempre estuve interesado y traté de involucrarme en cuestiones políticas y políticas estudiantiles”. Por ello, este año formé parte de una propuesta política en su localidad.

En relación a las expectativas, describió que el objetivo es aprender, participar y sumar toda la información desde todos los puntos de vista posible . “Intercambiar opiniones con distintas personas que son de otras provincias, que atraviesan distintas realidades, que ven la actividad política y económica de una manera distinta, generan lazos federales que siempre van a implicar que el fruto de todo debate radica en escuchar al otro”, mencionó.

En tanto, Iván Carvallo sostuvo que “las expectativas son altas porque me han dicho que es interesante, que se conoce a personas muy copadas y muy capaces. Desde el primer día uno va conociendo a personas que piensan igual que uno, pero también conoce a los que no piensan igual”.

Sobre el programa

El Seminario País Federal 2023 se desarrollará del 2 al 7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Unos 70 seleccionados de todo el país asistirán a una serie de conferencias y talleres vinculados a la realidad política, económica y social de la Argentina. Contará con la presencia de importantes referentes políticos, académicos, sociales y culturales.

Los quince participantes, que se destaquen durante el Seminario, podrán ganar una beca para viajar a los Estados Unidos y así realizar el Programa Junio USA.

Foto de portada: Lautaro Barrientos

