Martín Menem y Victoria Villarruel aumentaron un 30% los sueldos de diputados y senadores

La resolución de los titulares de ambas cámaras del Congreso fue aprobada el 23 de febrero pero no fue comunicada oficialmente.

No hay plata para los comedores barriales que le dan de comer a los más pobres. No hay plata para la distribución gratuita de medicamentos oncológicos que necesitan quienes sufren enfermedades terminales. No hay plata para los docentes, desde los jardines de infantes hasta las universidades.

No hay plata para los jubilados y pensionados, quizás las víctimas mayores del criminal ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La lista de ejemplos para lo que no hay plata, en todos los casos, afecta directamente a millones de argentinos.

Sin embargo, plata hay. Por eso Martín Menem y Victoria Villarruel, presidentes de ambas cámaras en el Congreso, autorizaron un aumento del 30% para los salarios de los diputados y senadores. El aumento en las dietas de los legisladores está muy por arriba de las paritarias del sector público nacional, y se distribuyó entre un incremento del 16% para el mes de enero y otro acumulativo del 12% en febrero. Así, el piso del ingreso mensual de un diputado quedó en los 2 millones de pesos.

Así se estableció en una resolución firmada Menem y Villarruel el pasado 23 de enero. El texto argumenta que “en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras”.

Tiempo Argentino.