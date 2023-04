“Las Cocineras, cuando nosotros iniciamos el proceso de lucha, trabajaban por sobras”

En la mañana de este jueves 27, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) dió inició a una Asamblea provincial sobre la Ruta Nacional 12.

La misma se realizó a la altura del puente Ñacanguazú, para discutir y consensuar las medidas a adoptar de aquí en más frente a la desidia del Gobierno de la provincia de Misiones.

Cabe recordar, que los docentes en Lucha iniciaron el martes un paro de 72 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, hasta no llegar a un acuerdo por el salario con el gobierno provincial.

Cuando se inició la jornada de lucha, los representantes del Frente mantuvieron una reunión con la patronal en la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil. Sin embargo, ambas partes no llegaron a un acuerdo y los Docentes ratificaron el paro de 72 horas para esta semana.

En la tercera jornada de movilización, los gremios docentes nucleados en el FTEL cortaron la Ruta Nacional 12 en su totalidad y allí definieron las medidas de fuerzas que llevarán adelante.

En este sentido, la Asamblea Provincial del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha Misiones ha decidido hacer instantes un paro por 24hs para el día de mañana viernes 28.

En tanto, convocó a un paro por 72hs para la próxima semana los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de mayo. También convocaron a un paro de 72hs. para la semana subsiguiente los días: martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de mayo.

Para estas jornadas de paro, el FTEL tiene previsto realizar movilizaciones locales y una gran movilización provincial la primera semana y la segunda, concluirá con una Asamblea en la localidad de San Vicente.

Pero para que nos de cuenta sobre cómo está la situación en Misiones, entre la Gobernación, el Ministerio de Educación y el Frente de docentes en Lucha, la Red de Comunicación Popular – Redcom se ha puesto en contacto con Carlos Lezcano, profesor de Matemáticas misionero y abocado a cuestiones salariales docentes desde hace más de 25 años.

– Esta semana han llevado adelante un paro y movilización con un amplio acatamiento en distintos puntos de la provincia. ¿Cómo es este momento que está viviendo el colectivo docente, y que vienen padeciendo desde hace mucho tiempo, a raíz del paro y movilización de 48 hs.?

– Yo soy de un pueblito a 100 kms. de Posadas y hemos ido a participar de la medida de fuerza votada en Asamblea y que tiene ver con una marcha y movilización hacia la patronal –que es el Consejo Federal de Educación-, entregando allí un petitorio solicitando la inmediata reapertura de la Mesa de diálogo. Una Mesa que permita recomponer nuestro salario.

En este marco hemos asistido y llevado adelante la medida en un contexto de altísimo acatamiento, a lo ancho y largo de la provincia de Misiones.

Es un paro que hace mucho tiempo no teníamos este nivel de acatamiento. La verdad es que nosotros teníamos el termómetro en el día a día a través del diálogo permanente con las y los colegas, sabemos la realidad que estamos viviendo todos los argentinos y la cuestión económica es muy complicada, pero, aun así, nos vimos superado en nuestras expectativas por la masividad en la medida llevada adelante.

Nosotros en Misiones tenemos una aduana paralela que hace encarecer aún más los productos que ingresan a la provincia y que salen también porque todos están supeditados a una política tributaria muy salvaje, que hace que todo lo que nosotros consumimos haya una enorme diferencia respecto de otras provincias.

Pero también, al interior de Misiones los costos de vida son muchísimo más elevados que en la ciudad de Posadas. Imagínese, le doy un solo dato, siempre se habla del incremento de los combustibles y aquí en Misiones todo el mundo hablaba del 4% y en nuestra provincia ha sido del 6%, y no es la primera vez. Muchas veces, esos anuncios de incremento, esos valores, aquí se dan mucho más elevados.

Para que tenga una idea, los porteños se estaban quejando de que la nafta súper iba a estar rondando los $ 200 el litro, aquí en Posadas el lugar más barato está $ 221,80 y en el interior de Misiones roza los $ 240. Entonces, imagínese que esto conlleva a una situación muy crítica.

Nosotros veníamos en instancia de diálogo con la patronal; la verdad es que el año pasado hemos tenido un proceso de lucha muy fuerte y que se da a partir del año 2020, donde conformamos un Frente de Trabajadores y logramos una reivindicación luego de un ajuste salvaje que tuvimos en el período de la presidencia de Macri y que la Renovación de Misiones ha sido el alumno perfecto de los ajustes.

Entonces, en aquél momento teníamos graves problemas de la estructura salarial porque eran muchísimos componentes en negro.

De 20 años de antigüedad para abajo todos cobrábamos lo mismo –en aquél momento cobrábamos $ 20.120-. El despegue en la pirámide salarial se daba a partir de los 21 años de antigüedad y había una ínfima diferencia de un 18% entre un recién iniciado y la máxima antigüedad.

A pesar que en la pandemia estábamos complicados para salir pero el hambre nos sacó a las calles, a las rutas, y conseguimos firmar un acuerdo que nos permitió respirar un poquito. En el año 2021 volvimos a salir, en el 2022 nuevamente una lucha titánica de más de 40 días en la calle con toma del Consejo Federal de Educación, y a partir de allí una apertura de diálogo donde ya se había complicado la situación de la inflación, lo que nos llevó a ir haciendo paritarias mes a mes.

Al menos para ir acompañando la inflación, pero siempre detrás del carro –como decimos nosotros-.

Este año, el gobierno nos planteaba, frente a la incertidumbre que es real, uno no puede proyectar una pauta anual no sabiendo lo que va a pasar dentro de 15 días. En este escenario nosotros fuimos al diálogo y logramos una pequeña recomposición salarial que nunca habíamos tenido de un 4%. Luego en febrero tuvimos un 14,4%, y en ese momento el ministro de Hacienda estaba fuertemente plantado en la meta de solo un 4% y un 3,5% para abril. Nosotros, los datos que teníamos eran mucho más alto de las perspectivas inflacionarias donde se hablaba de un 6% de inflación, y la verdad es que después se deformó todo con el 7,7% de inflación para el mes de marzo.

Lo que se está viendo para abril es que va a superar ese porcentual y con el agravante que la inflación rondando el 30% en bebidas y alimentos, que es donde más golpea a la clase trabajadora.

En este sentido, hemos intentado adelantar la discusión salarial.

El gobierno, en febrero de este año, firma con los sindicatos afines y entreguistas y meten una cláusula donde ya firman un aumento del Salario Básico para abril de $ 40.000. Nosotros advertimos de que esto era un grave error porque la proyección de la inflación, estos números, iban a quedar muy chicos.

En estos días hemos tenido tres encuentros con el Gobierno provincial. En un primer encuentro, el Ministro no se hizo presente porque dijo que había gente afuera y podría haber hechos de violencia. Luego hicimos un encuentro virtual, donde nos dijo que la oferta era de $40.000 y que no se iba a mover de allí.

El tercer encuentro fue presencial, y luego de explicarle y mostrarle todos los números y demostrarle de que Misiones estaba recibiendo $ 248 millones por día por ley de financiamiento educativo, con un incremento de cerca de un 150% respecto al año pasado, pero, él insistía con que la provincia no podía hacer un esfuerzo. Mientras, el gobierno provincial está llevando adelante una Campaña donde los recursos se despilfarran a diestra y siniestra, de una manera vergonzosa. Trayendo espectáculos de costos elevadísimos e inflados, para poder llevar adelante el famoso “pan y circo”.

En este contexto, nosotros le dijimos que tenía que hacer un esfuerzo, que nosotros hemos mostrado mucha voluntad y responsabilidad y sabemos de que el diálogo es el camino, pero el diálogo tiene que haber cuando hay intenciones de traer respuestas concretas.

Estamos con graves problemas edilicios, el tema de los comedores en los que es insuficiente el fondo que están recibiendo ($ 70 para la jornada completa) y que con eso no se hace nada y $35 jornadas simples. Este año dijeron haber hecho un esfuerzo y aumentaron $ 25, y la verdad es que le hemos dicho que esto no es suficiente porque el sector más perjudicado en este proceso inflacionario es el pobre, a quien más castiga la inflación. Y muchas veces tenemos a nuestros alumnos que van esperanzados por esa copa de cocido y una galleta para poner algo en la panza.

Entonces, estas cuestiones integrales que veníamos discutiendo, no nos han dado respuestas.

En este escenario es que venimos llevando adelante el plan de lucha que hemos votado el día sábado 15, con un altísimo acatamiento con movilizaciones en todo el interior de la provincia.

En esta semana los docentes auto convocados han ratificado la continuidad de las medidas de lucha decididas en la Asamblea de Oberá. Se ha definido llevar a cabo un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el miércoles 26 y este jueves 27. En este marco se llevará adelante una Asamblea Provincial en la ruta 12 a la altura del puente Ñacanguazú (San Ignacio) este jueves a partir de las 9, donde se evaluará la situación y se decidirán las medidas a tomar, si no avanzan las negociaciones con el Gobierno provincial.

También llevaremos adelante un Acto porque en estos días se ha cumplido un año cuando fuimos salvajemente reprimidos por la Policía. Sobre todo, las maestras de grado recibieron golpes terribles. La policía golpeaba en la cara y los pechos de las mujeres. Hemos sufrido muchísimo, pero, si tenemos que volver a comer “palos” estamos dispuestos a seguir peleando por nuestra dignidad.

– Entre sus reclamos, los docentes en Lucha están pidiendo que el Salario Base se eleve hasta alcanzar los $ 50.200. En este contexto hiperinflacionario que vive y padece Misiones, aún más que el resto de Argentina, y que muy bien nos has planteado: ¿Qué puede llegar a hacer un docente recién iniciado con este salario?

– La verdad es que nosotros estamos inmersos en un proceso que tiene como horizonte buscar que el recién iniciado llegue a la Canasta Básica total. No estamos en el piso, estamos en el subsuelo. Este proceso nos ha ido permitiendo obtener algunas mejoras, aun estando muy lejos de lo que se plantea.

Somos muy conscientes de ello, y lo que venimos trabajando tiene que ver con concientización de la clase trabajadora para llegar a este objetivo. Y la verdad, es que estos $ 50.200 lo hemos puesto por un período a que no supere el mes de mayo. Es decir, estamos dispuestos a discutir abril y mayo en ese número, muy alejado de los $ 47.000 que firmaron la semana pasada.

Pero también digamos, de una manera responsable y sabiendo de que el dinero no alcanza, pero, que por lo menos nos iba a permitir darnos un oxígeno en este proceso inflacionario que muy bien usted lo plantea. Debemos entender que Misiones, históricamente, siempre estuvo con el piso de Nación que era nuestro techo. Ahora, en este último año, el proceso ha hecho que estemos entre un 25 y 30% siempre por encima de Nación.

Es decir, habíamos avanzado. Vuelvo a insistir, cuando uno discute salario nunca termina conformando, pero, también lo tomábamos como un proceso, fue un planteo de la totalidad donde le hemos sacado un Decreto al poder para clarificar la movilidad de los docentes jubilados, que estaban con unos salarios miserables, percibiendo un 35 o 40% de lo que les correspondía mensualmente.

En este sentido, hubo una actualización de casi 6.000 jubilaciones y sosteníamos que cada vez que íbamos a un acuerdo con el Gobierno provincial la movilidad era inmediata. Esto que le comento, hoy ya cayó. El jubilado este mes no va a tener aumento porque a los gremios afines al Gobierno esto no les interesa. El Portero no va a tener aumento. Las cocineras no van a tener aumento.

Hay que entender que conquistas históricas hemos tenido con respecto a las cocineras. Las Cocineras, cuando nosotros iniciamos el proceso de Lucha, trabajaban por sobras. Es decir, se llevaban lo que sobraba de las comidas para llevarles comida a sus hijos por la noche. En este sentido, hemos logrado de que sean parte del plantel del recurso humano del Consejo Federal de Educación.

Hemos logrado que 153 Cocineras sean parte del CFE. Son pequeñas conquistas que hemos tenido las y los trabajadores, que no fueron gratis. Han sido horas, días, meses, esfuerzos físicos y económicos, muchas veces tirados en la Ruta para ver si podíamos ablandar el corazón de quienes nos gobiernan para dar respuestas. Las respuestas solo vienen en cuentagotas, por eso, la Lucha es contínua.

– ¿Hoy cuánto está ganando un Portero y una Cocinera en el contexto de este proceso al que hace referencia?

– Tanto el Portero como la Cocinera están ligados al Básico del maestro de grado. Nuestro sueño es también mejorar el salario del maestro de grado y que pueda repercutir en estos dos salarios a que hacemos referencia. Hoy Porteros y Cocineras están unos escalones más abajo. Y no aparece nada en los acuerdos firmados sobre un aumento para este mes a estos trabajadores. Pero contestando a su pregunta, hoy, un Portero o una cocinera estaría ganando entre 115 a 118 mil pesos.

– De aquí en más, ¿tienen prevista alguna otra reunión con el Estado provincial para seguir avanzando en la discusión salarial, o de momento no?

– Nosotros ejecutamos el plan de Lucha pidiendo la reapertura de la Mesa para que haya respuestas a las demandas de las y los trabajadores de la educación. Esto, ya uno sabe que cuando inicia un plan de Lucha lo único certero que tiene es cuándo arranca, después cómo termina o cómo se desencadena es algo incierto. Nosotros queremos que en el menor tiempo posible seamos llamados y que rediscutamos los acuerdos firmados.

La historia nos indica que esto es una lucha de fuerza, que el 17 de septiembre del 2020 de una semana a la otra los mismos traidores que firmaron un acuerdo, nosotros en una semana duplicamos el incremento salarial. Esto ha sido posible porque 6.000 trabajadoras y trabajadores estuvimos en el Puente Garupá (Ruta Nacional12) todo un día.

– Sabemos de la existencia de 100 docentes bilingües de Pueblos Originarios que no están siendo considerados por las autoridades educativas provinciales, una problemática similar a la que hacía usted referencia sobre los Porteros y Cocineras. ¿Han exigido su incorporación al sistema educativo provincial? ¿En qué situación se encuentran?

– Se está solicitando la ampliación de cargos para los Auxiliares en Educación que trabajan en las escuelas bilingües. Hay nombramientos, pero, les pagan un paquete de horas que no es suficiente. Se está pidiendo mejorar eso y la ampliación de más recursos humanos.

– Para finalizar, ¿qué reflexión les deja usted a la sociedad y a las trabajadoras y trabajadores docentes en Lucha?

– Lo que tenemos que entender, que de una buena vez por todas, debemos ir por soluciones de fondo. Nosotros tenemos un sistema educativo totalmente fragmentado. Tenemos veinticuatro realidades totalmente distintas, donde supuestamente tenemos un Estado federal. No puede ser que una cuestión tan central como es la cuestión salarial tengamos un Ministerio de Educación de la Nación tan gigante y no tenga un Escuela a su cargo.

Se ha transferido toda la responsabilidad a las provincias, y cada una de ellas paga como quiere el salario, violentando un Derecho básico y fundamental de igual trabajo, igual remuneración. Me parece que hay que buscar soluciones de fondo que tienen que ver con un nomenclador nacional, donde se garanticen partidas presupuestarias para que todas y todos los trabajadores tengamos un salario digno en todo el territorio nacional.

Que tenga como piso esa famosa Canasta Básica y que tiene que ver con una cuestión alimentaria. Nos falta mucho, y la falta de articulación entre los sectores para ir por conquistas federales está muy complicado. Muchos trabajadores han terminado siendo seducidos por el poder político.

En este sentido, nosotros planteábamos el estado de indefensión que tenemos en nuestra sociedad, respecto de estas cuestiones nacionales. No hay ningún grado de control, aquí en Misiones no existen los precios justos, es increíble que uno vaya por un litro de leche y recorra cuatro supermercados y en los cuatro súper tengan precios abismales diferentes.

Entonces, esta especulación de quienes manejan el poder económico, lo que están haciendo es, someter a toda la clase trabajadora. Está todo muy complicado y ojalá que nuestra Argentina se ponga de pie.

Conrado Ugarte

REDCOM