La UCR insiste en «ampliar» JxC, pero varios de sus dirigentes creen que será tras las PASO

Con un clima de festejo por los resultados de los sufragios del domingo en varias provincias, el radicalismo debatió sobre el momento electoral y dio a conocer los lineamientos de su programa de gobierno. “No hay margen de incorporar a nadie ahora. Los acuerdos tienen que ser post paso”, señaló luego el senador Luis Naidenoff.

A días de la presentación de alianzas políticas que competirán en las elecciones nacionales de este año, la convención nacional de la Unión Cívica Radical dio la discusión final en Parque Norte sobre su rol dentro de Juntos por el Cambio y dio a conocer los lineamientos de su programa de gobierno.

Se realizó en un clima de festejo, que Juntos por el Cambio capitalizó, tras las elecciones de San Luis del fin de semana en las que Claudio Poggi le ganó la gobernación al candidato del peronista Alberto Rodríguez Saa.

El encuentro reunió a unos 300 convencionales que dejaron plasmados en un documento la centralidad de la UCR dentro de Juntos Por el Cambio, la unidad del radicalismo y sobre todo la ratificación del partido centenario adentro de la coalición opositora al gobierno nacional.

Frente a la discusión que mantienen los titulares de los espacios que integran JxC a nivel nacional sobre la posibilidad de sumar a la alianza al gobernador cordobés Juan Schiaretti, todos los dirigentes coincidieron en “ampliar”, pero fidelizando la identidad del espacio que surgió luego de la tan recordada convención de Gualeguaychú del 2015.

Incluso los correligionarios reclamaron que la fórmula presidencial lleve a un radical, “si es en primer lugar mejor”, dijeron a Tiempo.

“Tenemos que ser protagonistas del tiempo que viene, lo nuestro no debe ser jugar chico, no somos el grupo de soporte de nadie, debemos ser la alternativa de poder en la Argentina. Los radicales discutimos ideas y programas, el fin nunca puede justificar los medios, menos aun si lesionan a otros correligionarios, la falta de consenso amenazan”, dijo más tarde Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la UCR.

De hecho, el gobernador correntino, Gustavo Valdes -triunfador de las elecciones legislativas del domingo en su provincia- pidió una “sola formula, cruzada y que tenga un hombre y una mujer”.

En el ingreso del Golden Center se pudo ver al presidente del radicalismo nacional Gerardo Morales, al titular del bloque de la Cámara de Diputados Mario Negri, a su par en el Senado Luis Naidenoff, al senador mendocino Alfredo Cornejo, al diputado por Evolución radical Martín Tetaz, el legislador nacional Facundo Manes entre otros.

“No hay margen de incorporar a nadie ahora. Los acuerdos tienen que ser post paso”, señaló Naidenoff ante las consultas de la prensa. El formoseño habló de que Juntos por el Cambio tiene proyectos totalmente distintos y que deben dirimirse en una PASO. “Hay algunos que creen de buena fe que el camino de acordar con todos es el de salir para adelante. Yo creo que hay que fidelizar la identidad de JXC”.

Con el acto electoral de córdoba tan cerca (domingo 25 de junio), Morales señaló que hay un “compromiso” con Luis Juez y Marcos Carasso, los precandidatos a gobernador y vice en Córdoba, para “rediscutir el tema respecto de los tiempos”. “Es algo que todavía estamos evaluando y que puede terminar resuelto el día miércoles”, afirmó.

En la misma sintonía, Negri manifestó: “En medio de la elección no se puede sumar a nuestro rival en Córdoba. Eso ha quedado descartado. Además no se trata de sumar por sumar. Debe haber un programa en común. Si no, cuando gobernemos, tendremos un montón de legisladores que piensan distinto y se romperá el bloque”.

El documento

El plan de lineamientos lleva el nombre de “Una Argentina, estable, segura y productiva” y en 579 páginas propone una serie de líneas de cara al 2027. El documento de síntesis que se presentó sostiene que hay que “afianzar, ampliar y mejorar la coalición: para que se incorporen todos aquellos que comparten nuestros valores y nuestros objetivos generales en este momento crítico, para que funcione mejor y más previsiblemente, minimizando las incertidumbres. Y para evitar ser el eco de irresponsables salidas a la crisis”.

En cuanto a los lineamientos de gobierno que se propuso para combatir a lo que llaman los radicales: populismo de izquierda (FdT) y de derecha (libertarios) se encuentra el compromiso de estabilizar la economía, bajar la inflación y desarrollar políticas para que haya crecimiento y desarrollo.

También, cuidar el salario de los argentinos. Que se pueda exportar e invertir, que se multipliquen las empresas mejorando su productividad.

Contra las ideas libertarias del candidato presidencial Javier Milei, los radicales buscaron diferenciarse y como propuesta señalaron “no avanzar con la eliminación del Banco Central o esquemas similares que le aten las manos al país”.

Otra medida del programes es “salir del cepo en el menor plazo posible, tomando algunas medidas en lo inmediato, y en el menor plazo posible lograr la unificación del tipo de cambio”.

Verónica Benaim

Tiempo Argentino