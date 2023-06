Instagram sumará una IA que permitirá modificar nuestras fotos en Stories

Meta confirmó que la IA llega a Instagram y vamos a poder modificar nuestras fotos en Stories gracias a ella.

La Inteligencia Artificial (IA) lentamente forma parte de nuestro día a día y Meta, la empresa encargada de las redes sociales Facebook y WhatsApp, va a sumar esta nueva herramienta a las Stories de Instagram. Esto lo confirmó el mismísimo Mark Zuckerberg a los empleados de Meta. Les explicó que tiene la intención de llevar la inteligencia artificial a todas las redes sociales de la compañía.

El CEO afirma que tiene planes de incluir generadores de texto, imágenes y videos en las dos principales redes sociales, para facilitar la experiencia de uso del usuario. Uno de los ejemplos de lo que se puede hacer con esta nueva función es modificar las fotos que publicamos en las Stories de Instagram.

No van a ser modificaciones muy grandes pero podremos crear nuevos diseños o expandir la fotografía con tano solo una breve descripción. Esto ya se vio en diversas herramientas como DALL-E y la nueva función de Photoshop, Generative Fill.

Instagram no será la única aplicación que tendrá IA ya que Messenger y WhatsApp también se aprovecharan de esta función. Meta planea incluir una especie de asistente similar a ChatGPT en estas dos redes sociales. A este se le podrá hacer preguntas y conversar, algo bastante similar al chatbot de Bing o el de OpenAI.

Estas incorporaciones son una expansión para el metaverso y no un enfoque en la IA generativa. De todas formas, la intención de Meta es poder ser un buen contrincante para Microsoft, quienes usan IA en muchos de sus servicios. Por el momento, no se confirmó cuando estas nuevas funciones estarán disponibles en las diferentes redes sociales de Meta. Pero seguramente se anuncie cuando ya se testee internamente, etapa que todavía no comenzó.

Canal 12