Francisco Fabio “El Decano es un club mucho más grande que el que nosotros habíamos recibido en todo sentido”

Recibimos en Hoy Se Juega! la visita de Francisco Fabio, presidente del Club Atlético Oberá, quien en pocos días concluirá su mandato y nos contó sobre como fue la transición de liderazgo dentro del club.

Todavía conmovido por el impacto que tuvo el fallecimiento de Rafael Vida, quien era un miembro clave en el Atlético y quien era el candidato a convertirse en el próximo presidente, una de las palabras que mencionó Fabio fue ” Él era el mejor en ese sentido y además no hay que esconderlo para nada porque creo que también es un homenaje lindo”.

Por otro lado el dirigente cuyo mandato de cinco años llegó a su fin, reflexionó sobre su contribución y visión para el club durante su gestión “Trabajar ideas institucionales que se sostengan en el tiempo y yo creo que mi aporte en estos cinco años en el que fui presidente fue ser perseverante y consecuente con ese proyecto que a nosotros nos entusiasmaba, que se puede resumir en que queremos un club atlético grande”.

También enfatizó la importancia de evitar que el éxito sea efímero y fugaz, señalando que “necesitamos que eso sea sostenible en el tiempo”. Para lograrlo, destacó la necesidad de llevar a cabo tareas que pueden parecer tediosas, como la gestión financiera y el fortalecimiento de los equipos de trabajo.

No solo estacó la importancia de reconocer que estos lugares son mucho más que el escenario de hazañas deportivas distinguidas también resaltó el valor del trabajo voluntario que sustenta a estas instituciones sin fines de lucro, señalando que muchas veces este esfuerzo no es debidamente reconocido, “Los clubes son lugares hermosos en donde pasan cosas muy lindas, que no suelen tener tanta prensa y que no son solamente las por las cuales son conocidas. No es solamente el gol de Nico Portillo, no es solamente el tricampeonato, que, por supuesto que eso nos da mucha alegría, pero la verdad es que ver cientos, cientos, cientos de chicos y de chicas caminando con la camiseta de Atlético que van a hacer un deporte y que van a un lugar sano, un lugar a donde están acompañados por profesores que tienen y entienden que el deporte es la mejor vía para formar personas”.

El compromiso con el proyecto del club es evidente en las palabras de Fabio, quien resalta la importancia de la continuidad y el esfuerzo en la formación del cuerpo técnico. “Estamos entusiasmados con la conformación de un cuerpo técnico que también es producto del trabajo de la casa”, afirmó. Destacó especialmente la labor de Pili y Gato Almeyda, así como la continuidad de Gaby Franco como preparador físico, subrayando que este es un proceso en constante evolución y crecimiento.

El presidente del club mencionó la incorporación de tres jugadores provenientes de Del Jorge Brown, equipo que los eliminó en el torneo Federal, así como la suma de talento local, con jugadores que han destacado en clubes como River de Villa Bonita y Racing. Este proceso de conformación del plantel busca establecer una base competitiva que permita al equipo luchar por los primeros puestos en los torneos provinciales y locales.

El Club Atlético Oberá estará listo para iniciar su participación en el torneo provincial enfrentando a Sol de Mayo en condición de visitante y este domingo en Colonia Liebig. Este encuentro marca el comienzo de una nueva temporada llena de expectativas para el equipo.

