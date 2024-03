¿Cuánto cuestan las empresas que Milei quiere vender?, por José María Fumigalli

Contrariamente a la mentira mileista en nuestro país hay mucha plata. Argentina se encuentra entre los más países más ricos del mundo.

Esto es tanto por la disponibilidad de inmensos recursos naturales en materia agroforestal y pesquera, como de sus recursos hidrocarburíferos, energéticos y minerales, el litio incluido, la disponibilidad de agua dulce, su diversidad de climas, como así también por el nivel educativo de nuestra población y por la riqueza y diversidad de nuestra cultura.

Argentina tiene mucha plata, sólo que está muy mal repartida.

En la compra de la Patria hay varios interesados con distintos objetivos, incluyendo la compra del Fondo de Garantía de sustentabilidad del ANSES, la compra a precios viles de las empresas públicas que Milei quiere privatizar y, mucho menos evidente pero de mucha mayor importancia, la compra de nuestros recursos naturales. Esas compras tienen para el conjunto de los argentinos un mismo resultado: la pérdida total y sin vuelta atrás de nuestra soberanía.

La venta de la Patria encontró un freno temporario con la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, aunque Milei ya dio aviso que piensa seguir adelante a fuerza de decretos de necesidad y urgencia o mediante la presentación al Congreso Nacional de varios proyectos de ley fraccionados; cualquiera sea el camino que intente, el conjunto de los argentinos tener en muy claro el significado de esta venta y sus consecuencias y deberá actuar en consecuencia.

La compra del FGS

La presa más inmediata de quienes quieren comprar la Patria y también primer grupo de sus predadores tiene como objetivo apropiarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado por decreto 897/2007, cuyos fondos fueron reforzados por la ley 26.425 y su destino fue pensado para priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía argentina en general, según lo definido por la ley 27.574.

En noviembre de 2008 el FGS estaba valuado en US$ 26.000 millones, cantidad que se incrementó hasta los 66.000 millones en noviembre de 2015, se redujo a 35.000 millones en el mismo mes de 2019 y volvió a incrementarse hasta los US$ 76.000 millones en noviembre de 2023.

Mediante una alquimia con los tipos de cambio, la nueva administración afirma que el FGS en realidad vale sólo US$ 32,658 millones, lo que implica rebajar su valor en nada mas ni nada menos que el 57% de su estimación originaria.

Más allá de estas pequeñas nimiedades, interesa saber quiénes serían beneficiados con la compra del FGS, hasta ahora compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedad anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión, además de financiamiento para obras de infraestructura.

Hacia marzo de 2023, según el informe del secretario general de la Anses y subdirector ejecutivo de operación del FGS, Santiago Fraschina, la cartera del FGS se encontraba integrada con un 73,1% invertida en títulos públicos nacionales, un 11% invertido en la cartera de acciones en Bolsa de la Anses y 5,4% del total en inversiones en títulos emitidos por entes estatales y provinciales, incluyendo las letras del Banco Central y títulos de bancos provinciales.

En aquel momento la cartera de acciones estaba liderada por inversiones en empresas siderúrgicas (30%), bancos (22%), energéticas (22%) y compañías de telecomunicaciones (10%); a nivel de empresas las principales participaciones accionarias se concentraban en Ternium (25,6%), Banco Macro (9,3%), Grupo Financiero Galicia (9,2%), Pampa Energía (8,9%) y Telecom (8,7%). El 11% del valor de la cartera de acciones dsel FGS representaba hacia noviembre de 2023 la suma de US$ 8.300 millones, según su anterior administración o US$ 3.000 millones según la presenta administración, diferencia que amerita una auditoría profesional e independiente a realizarse bajo control del Congreso Nacional.

Estos números permiten evaluar que los principales interesados en la compra de los fondos del FGS son los fondos de inversión, los bancos y los sectores y las empresas arriba mencionadas, que junto a otras que no figuran en el informe de Santiago Fraschina pretenden concretar esa compra al menor precio posible y dejando con ello a los jubilados sin garantías para el cobro de sus jubilaciones.

La compra de las empresas públicas

Con el proyecto de ley ómnibus Milei dio aviso que pretende vender 41 empresas públicas, incluida YPF, aunque la última versión previa a la caída del proyecto, ese listado se había reducido a 26 empresas.

La venta de las empresas públicas es objeto de visiones totalmente encontradas: la perspectiva liberal se enfoca exclusivamente en el valor de mercado, que en muchos casos podía ser nulo e inclusive negativo a causa de los resultados contables que exhiben; desde la perspectiva nacional el valor de las empresas públicas debe tomar en consideración sus aportes al desarrollo nacional y regional, en especial sobre la generación directa e indirecta de empleo y sus impactos sobre el PBI argentino.

Para demostrar lo dicho seguidamente se analizan en modo resumido 4 casos: el YPF, el BNA, ARSAT y AA.

YPF

La empresa insignia de la actividad petrolera e industrial de Argentina no sólo opera en la exploración, producción, refinamiento y comercialización de petróleo, gas natural y gas licuado, sino también en la producción y comercialización de fertilizantes y de otros productos petroquímicos; en materia de desarrollo tecnológico YPF actúa a través de Y-TEC, quién en asociación con YPF-Litio están desarrollando el diseño y construcción de baterías de litio en nuestro país.

Si bien la privatización de YPF tuvo que ser retirada del proyecto originario de la ley ómnibus, las intenciones de su venta continúan como un objetivo en la mira del gobierno de Milei.

El valor de mercado de YPF al 16,02,24 con una cotización de US$16,85/acción en el NASDAQ resulta de US$6.626 millones, contrasta con el valor estimado de la empresa en función de un EBIDTA de US$ 4.000 millones que significaría una valuación de entre los US$ 16.000 y 24.000 millones.

El Banco Nación Argentina

Ante todo es imprescindible clarificar que pese a la caída de la ley ómnibus la privatización del BNA continúa habilitada por el mega DNU todavía vigente.

A diciembre de 2023, el Banco cuenta con 739 sucursales a lo largo del país y 4 sucursales en el exterior (Nueva York, Madrid, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra); cuenta 2.793 cajeros automáticos y trabajan en el banco 17.403 empleados en el ámbito nacional y 182 empleados en el exterior.

Según los últimos datos publicados a la fecha al 31,12, 2020 el BNA tenía depósitos por el equivalente a US$ 20.311 millones, había otorgado préstamos por el equivalente a US$ 7.878 millones, poseía activos por US$ 25.453 millones, demostrando un patrimonio neto de US$ 3.352 millones.

Más allá de estos números el valor real del BNA radica en su rol estratégico de atender de manera prioritaria las necesidades de financiamiento de las PyMEs y los sectores más dinámicos, lo que se agrega a su tradicional acción a favor del desarrollo del campo, la industria, las economías regionales y el comercio exterior, así como en el negocio de la banca personalizada en todos sus segmentos de productos y servicios y a desarrollar el negocio de banca electrónica.

Prueba del valor efectivo del BNA es una valuación en US$ 25.000 millones realizada por un grupo de banqueros en el distrito financiero de Manhattan, valor que puede ser tomado como muy conservador dados los intereses en la privatización por parte del sector financiero norteamericano.

ARSAT

Con los satélites geoestacionarios, ARSAT-1 y ARSAT-2 que cubren el 100% del territorio nacional se alimentan 34.500 km de red de fibra óptica desplegados en todo el país que mediante 101 estaciones digitales de transmisión terrestre atraviesa a más de 1000 localidades, conectando a los proveedores locales que prestan el servicio de última milla brindan acceso de telefonía e Internet, así como el servicio de televisión digital abierta (TDA) y un centro nacional de datos de excelencia.

Con ARSAT-1, primer satélite geoestacionario diseñado y construido en Argentina por INVAP, se transportan señales de video y brindar servicios de televisión directa al hogar y de acceso a Internet para su recepción en antenas VSAT y servicios de datos y telefonía sobre IP a toda la Argentina y países limítrofes.

El ARSAT-2, también diseñado y construido por INVAP, cuenta con 3 antenas que brindan servicios de telecomunicaciones sobre el todo el continente americano, incluyendo sudamérica y norteamérica.

El ARSAT-SG1 (ex ARSAT 3), que se encuentra en construcción, brindará banda ancha satelital confiable y de alta calidad en zonas rurales de baja densidad de población donde no sea conveniente el despliegue de infraestructura terrestre. Se estima que se alcanzará a más de 200 mil hogares en la Argentina y países limítrofes.

ARSAT también brinda el servicio de Televisión Digital Terrestre en Argentina que constituye una política pública impulsada por el Estado nacional, así como un servicio de Datacenter de alta seguridad. certificados por auditores externos.

Entre otras, ARSAT lleva conectividad con fibra óptica y enlaces terrestres a más de 14.400 escuelas y por satélite lleva internet de alta calidad a otras 1.900. Con motivo de la pandemia se comenzó a brindar conectividad inicialmente a 300 centros de salud, cantidad que hoy supera a 2.000 centros de salud primaria en todo el país.

Cuánto vale ARSAT? A un costo estimado de US$ 35 por metro instalado, sólo la red federal de fibra óptica representa un valor estimado de US$ 1.207 millones, cantidad que contrasta con los US$ 930 millones que, a pesar de las desmentidas, Milei venía conversando con Carlos Slim para la venta de la empresa.

Cómo cuestión adicional, cabe destacar que la venta de ARSAT por añadidura significaría la renuncia de nuestro país a continuar el desarrollo satelital soberano, que hasta ahora viene desempeñando el INVAP como diseñadora y constructora de los satélites que utiliza ARSAT.

Aerolíneas Argentinas

Según comunicó la propia empresa, AA proyecta cerrar su balance 2023 con ganancias por 32 millones de dólares y sin necesidad de haber recurrido al presupuesto nacional asignado para este año, según comunicó la empresa a través de un informe en el que se destacó que se alcanza el equilibrio financiero por primera vez desde 2008, cuando el Estado Nacional recuperó el control de la línea área luego del desguase por Iberia que siguió a su privatización en 1987.

Otro dato destacado por la compañía es el aumento de los ingresos por ventas que estimó cerrar en 2023 en US$ 2.126 millones: un 24% más que en 2022 y un 34% más que en 2019. También se destacan los US$ 100 millones que la empresa logró ingresar a través de un fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos, empresa del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

AA vuela a 39 destinos dentro de Argentina (21 de estos destinos de manera exclusiva, no atendidos por ninguna otra compañía) y opera 52 rutas federales sin pasar por Buenos y opera una red de vuelos internacionales con 23 destinos. En 2023, la empresa alcanzó el récord histórico de aviones operativos con 84 y llegarán a 90 hacia finales de 2024.

En 2023 AA superó el récord de pasajeros de 2019, ya que llegará a los 14.050.000 y prevé para 2024 superar los 16 millones.

AA destaca la incorporación de un nuevo simulador de vuelos a su centro de capacitación, generando ahorros por US$ 7,6 millones cada año y un ahorro total de US$ 26 millones producto de capacitar en propio al personal en los cinco simuladores de vuelo que posee la empresa posee y generó ingresos por US$ 2 millones por servicios a terceros. En la misma línea, el área de mantenimiento generó ingresos por US$ 4,9 millones por el trabajo a otras compañías.

Estos números, en especial los destinos no atendidos por las demás compañías comerciales demuestran que el valor de la empresa, considerada como línea de bandera, supera en mucho rango de US$ 130 a 200 millones que podría estimarse a partir de sus resultados en 2023, en especial si se toma en consideración el impacto sobre el PBI argentino generado por las mejoras en la comunicación y el transporte de los destinos que son exclusividad de AA, en particular las rutas de carácter federal, así como la generación y el ahorro de divisas producido por los servicios prestados por la empresa.

La compra de nuestros recursos naturales

Pese a la caída de la ley ómnibus continúa vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que deroga la ley 26.737 de Tierras Rurales.

La llamada ley de Tierras fija en un 15% el límite a todo dominio o posesión de tierras rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras en el territorio nacional, porcentaje que también debe aplicarse a niveles provinciales y municipales. Asimismo las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no podrán superar el 30% del 15% antes mencionado y un mismo titular extranjero no podrán superar las 1000 hectáreas zona núcleo ni podrán ser titulares de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, tales como ríos, lagos o glaciares.

La ley estableció controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control por medio de la compraventa de acciones vía testaferros; para ello el Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación.

Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022 , ninguna provincia supera el límite del 15% que fija le Ley. Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%; siguen Misiones (11,07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9,87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%); pese a ello algunas municipalidades superan con amplitud el límite legal del 15%.

Un informe recientemente publicado identifica a los 20 mayores terratenientes de Argentina, entre los cuales se destacan 6 empresas de capitales extranjeros, dedicadas a actividades hidrocarburíferas, mineras, agropecuarias, forestales y turísticas, que en conjunto poseen un total de 3.100.000 hectáreas.

A la pérdida de soberanía que significa la propiedad de tierras en manos extranjeras debe agregarse la reciente pérdida implícita en la cesión a Uruguay por parte del gobierno de Milei de la salida oceánica de del a Hidrovía Paraná – Paraguay y la renuncia del gobierno, que esperamos sea temporaria, a la concreción del Canal Magdalena, así como la falta de claridad en nuestro reclamo por las islas Malvinas y del Atlántico Sur, cuestiones que ponen sobre el tapete en control soberano sobre el Mar Argentino y de las riquezas que contiene en materia ictícola, hidrocarburburífera y de minerales.

A modo de conclusión

A pesar de la reciente caída del proyecto de ley ómnibus el conjunto de la sociedad argentina, con los partidos políticos progresistas a la cabeza, deben mantener un alerta y una estrecha vigilancia frente a las políticas de entrega de los recursos económicos y de las riquezas naturales con que cuenta nuestro país y que abiertamente pretende llevar adelante la presidencia Milei.

Muchas de esas políticas de entrega de nuestras riquezas y nuestros recursos naturales están incluidas en el DNU 70/2023 que todavía conserva plena vigencia. Su concreción nos pondría en una situación de pérdida completa de la soberanía nacional y de dependencia colonial de la cual sería muy difícil volver atrás.

Por todo lo expuesto creo imprescindible mantener la vigencia efectiva y permanente de nuestra consigna Patria sí! Colonia nunca!

José María Fumigalli

