Esta mañana, en la Cámara de Representantes de Misiones, se lleva a cabo la inauguración del periodo ordinario de sesiones 2024. Durante la ceremonia, el gobernador Hugo Passalacqua presentó el informe de gestión en cumplimiento con lo establecido por la Constitución Provincial.

El primer mandatario aseguró que “la Renovación, que tiene el encargo de gobernar la provincia, no puede hacerse a un lado en nada. Nos salga bien o mal siempre afrontamos, muchas veces en silencio, cada uno de los complejos problemas que hay que resolver”.

Al tiempo que agregó que “la cobardía política es inadmisible en estos tiempos, así como las mezquindades, los proyectos personales o el más feroz de nuestros enemigos: la soberbia”.

“Hoy gobernar es buscar consensos y, si no los hay, crearlos”, afirmó Passalacqua, y agregó que la Renovación es “un espacio político responsable, inclusivo en opiniones, así como fue su génesis cuando Carlos Rovira invitó a las más diversas corrientes a encontrarnos en un punto en común: mirar solo hacia adelante por el bienestar de nuestro terruño”.

Más adelante enfatizó que “Ni antiguas ni nuevas grietas entrarán a estas geografías. No suman: dividen y hacen daño”.

Y compartió esta idea: “las personas, el día de los comicios, votan a quien, estiman, las hará más felices. Tan sencillo como eso. Pero si su candidato “pierde” no significa que deba oponerse a todo. No hay una urna para vencedores y otra para opositores. No es dicotómico. Los candidatos que no ganen elegirán luego su camino: si oponerse sistemáticamente, hacer seguidismo ciego al que ganó o vascular con inteligencia entre lo que le conviene a la familia misionera y lo que no. PRIMERO MISIONES, a no desviarse de ese paradigma jamás”.

Y cerró esta idea diciendo que “es en nombre de aquella responsabilidad a la hora de gobernar que resulta indispensable no entorpecer el camino a un Gobierno nacional que tiene alta legitimidad de origen, como del mismo modo le pedimos con energía a la Nación que respete la voluntad de los misioneros que votaron estas políticas que llevamos adelante”.

Al dar inicio al discurso, el gobernador saludó a los trabajadores en su día, al presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Oscar Herrera Ahuad, los diputados, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Rosanna Venchiarutti, sus ministros, y en ellos, a todo el Poder Judicial. Al vicegobernador, contador Lucas Romero Spinelli, a los intendentes, a los ministros y funcionarios.

A los obispos y pastores, al personal de Cámara, empresarios, a los sindicatos, a los medios de comunicación y “a quienes son nuestro auténtico sujeto social: la familia misionera”.

También el gobernador Hugo Passalacqua anunció una nueva etapa en la política energética de Misiones, enfocada en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo sostenible.

Su discurso resaltó el objetivo de alcanzar el 30% de energía renovable en cuatro años, respaldado por inversiones y políticas inclusivas. Y así promover la eficiencia y el apoyo a las familias más vulnerables.

“Nuestro objetivo es claro: lograr una matriz económica y energética que garantice la sostenibilidad ambiental” sostuvo el mandatario.

En este sentido, se proyecta que “dentro de los próximos 4 años el 30% de la demanda energética de los misioneros sea cubierta por energías renovables”, afirmó el gobernador. Esta ambiciosa meta se respalda con políticas públicas que incorporan “criterios ambientales y de sustentabilidad”, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

El compromiso con la energía renovable se materializa en la inversión en “280 nuevas instalaciones orientadas a pequeños productores rurales, ferias francas y sectores más vulnerables”, aseguró Passalacqua.

Además, las PyMES misioneras tendrán acceso a una “línea de financiamiento del Fondo de Crédito de Misiones” para implementar mejoras en productividad y ahorro energético.

El gobernador también destacó el apoyo a las cooperativas eléctricas mediante el “Programa de Asistencia a Cooperativas Eléctricas”, con una inversión de “700 millones de pesos provenientes de fondos provinciales” destinados a nuevas obras de infraestructura.

“Vamos a continuar con obras de infraestructura eléctrica rural y grandes inversiones para reforzar la distribución energética”, aseguró.

En cuanto a la protección social, Passalacqua reafirmó el compromiso de la provincia con las familias más vulnerables “vamos a continuar realizando aportes con recursos propios para que 120 mil familias reciban la tarifa social provincial de electricidad”.

Aseguró que Misiones es la provincia, en el país, que más protege a los usuarios con medidas que protejan su bolsillo.

En ello, concluyó esta parte de su discurso enfatizando la importancia de seguir reclamando las regalías pendientes por Salto Grande y Yacyretá, subrayando que estos recursos son fundamentales para impulsar el desarrollo sostenible en Misiones.