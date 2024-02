EEUU, aseguran que Joe Biden ”no es apto” para ser presidente

“La memoria del señor Biden también parecía tener limitaciones significativas”, dice el informe de un fiscal, que también decidió no enjuiciarlo por retener y divulgar documentos clasificados.

El fiscal especial Robert Hur decidió el jueves que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no será enjuiciado por retener y divulgar documentos clasificados, pero alertó que las prácticas de Biden ”presentan riesgos graves para la seguridad nacional” y que un a un jurado le daría pena condenar a ”un anciano con mala memoria”.

En 2022, se encontraron documentos clasificados en una casa de Biden en Wilmington, Delaware (noreste), y en una antigua oficina. Datan de cuando era vicepresidente (2009-2017) de Barack Obama.

Nombrado en enero de 2023 por Merrick Garland, secretario de Justicia, el fiscal especial Robert Hur concluyó que “no se justifican cargos penales en este asunto”. Pero describió a Biden, de 81 años, como un “anciano con una mala memoria”.

“La memoria del señor Biden también parecía tener limitaciones significativas”, dice el informe en la página numerada como 207, en la que se describe unas grabaciones de 2017 sobre Afganistán en el que las conversaciones “son a menudo dolorosamente lentas, con el señor Biden luchando por recordar los acontecimientos y esforzándose a veces por leer y relatar sus propias anotaciones en el cuaderno”.

El informe quita un peso de encima a Biden, candidato a su reelección en las presidenciales de noviembre que probablemente disputará contra su predecesor, el republicano Donald Trump.

Este último se enfrenta a un juicio penal acusado de haberse llevado muchos documentos confidenciales cuando abandonó la Casa Blanca y haberse negado a cooperar con los investigadores. Sin embargo, Hur estima que el actual presidente tiene la memoria tan mermada que ni siquiera recuerda en qué fecha fue vicepresidente y cuándo murió su hijo Beau, fallecido de cáncer en 2015.

Una portavoz de Trump, Karoline Leavitt, reaccionó publicando en la red social X: “¿¡¿Cómo se supone que debemos confiar en su capacidad para liderar nuestro país si su memoria tiene ‘limitaciones significativas’?!?”

La Casa Blanca dijo que está “satisfecha” con la decisión de no presentar cargos contra Biden, pero discrepa “con una serie de comentarios inexactos e inapropiados en el informe del fiscal especial”.

Joe Biden confundió a la alemana Angela Merkel con el difunto Helmut Kohl

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió por error el miércoles por la noche a una conversación que mantuvo con Angela Merkel en 2021 como si hubiera tenido lugar con el canciller alemán Helmut Kohl, fallecido en 2017, su segunda confusión de este tipo esta semana.

En una recepción en Nueva York para recaudar fondos para su candidatura a la reelección, Biden, de 81 años, cambió una historia que es un elemento básico de su discurso para incluir a Kohl en lugar de Angela Merkel, que estaba en el poder en el momento de la conversación a la que hizo referencia, en la cumbre del G7 en 2021.

La referencia se produjo cuando Biden hablaba del atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio por parte de partidarios del entonces presidente Donald Trump, que este año aspira a la nominación presidencial republicana.

“Cuando fui elegido presidente por primera vez, fui a una reunión del G7 con los siete jefes de Estado de Europa y Gran Bretaña. Me senté y dije: ‘Bueno, Estados Unidos ha vuelto’ y el presidente de Francia me miró y dijo: ‘¿Por cuánto tiempo?’ Nunca me lo había planteado así”, dijo Biden.

“Entonces Helmut Kohl, de Alemania, me miró y me dijo: ‘Qué diría usted, señor presidente, si mañana por la mañana tomara el London Times y se enterara de que 1.000 personas han derribado las puertas del Parlamento británico y han matado a algunos (gente) al entrar'”, dijo Biden.

Al ser consultada por el asunto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a periodistas que “en lo que se refiere a los nombres y a lo que intentaba decir, mucha gente, funcionarios electos (…) ya saben, a veces puede expresarse mal”. Luego, enumeró a varios políticos que se han expresado mal de forma similar. “Nos pasa a todos, es habitual”, destacó.

En respuesta a una pregunta sobre el estado general de salud de Biden, únicamente dijo que sus exámenes físicos previos habían dado un certificado de buena salud y señaló que se sometería a otro examen.

Joe Biden confunde a Emmanuel Macron con otro expresidente francés

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confundió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, con el exmandatario francés François Mitterrand, fallecido hace casi 30 años, en un discurso de campaña compartido en las redes sociales.

En un acto en Las Vegas el domingo, el líder estadounidense de 81 años relató una anécdota sobre la reacción de Macron a un discurso durante una reunión del G7 en 2020.

Además de equivocarse con el nombre del gobernante francés, Biden también se confundió de nacionalidad, aunque en seguida se corrigió. “Dije: ‘Estados Unidos está de vuelta'”, refirió Biden en un video. “Y Mitterrand de Alemania, quiero decir, de Francia, me miró y me dijo: ‘Sabes, ¿qué? ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo regresas?'”.

Luego, una transcripción de sus palabras hecha por la Casa Blanca insertó el nombre correcto (Macron), entre paréntesis.

ámbito