Día Mundial de la Radio: un siglo informando, entreteniendo y educando

Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2012.

Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, fecha en que se creó en 1946 la Radio de las Naciones Unidas. La conmemoración de 2024 se enfoca en la memorable historia de este medio, su poderoso impacto en la sociedad, su valor democratizador de la información, y la promoción de la libertad de expresión. La radio se convirtió no solo en la mayor herramienta de los comunicadores, si no que le dio una voz a aquellos que no tenían los medios para enfrentarse de otra manera al status quo.

Este maravilloso invento que conserva su relevancia en nuestros días, surgió a finales del siglo XIX como telegrafía inalámbrica. En 1895 el italiano Guillermo Marconi inventó el primer receptor de ondas hertzianas usando un oscilador eléctrico creado por Heinrich R. Hertz. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899, entre el Canal de la Mancha entre Dover (Inglaterra) y Boulogne (Francia), una distancia de unos 48 kilómetros. En Argentina, la radiofonía llegó de la mano de “Los Locos de la Azotea” en 1920. Hoy la radio sigue vigente y sigue siendo el medio de comunicación más usado en todo el mundo.

La evolución tecnológica ha desempeñado un papel crucial en la transformación de la radio. Desde la transmisión analógica hasta la migración a formatos digitales y la transmisión en línea, la radio ha abrazado la innovación. La aparición de podcasts y programas generados por usuarios ha ampliado aún más la diversidad de contenidos, adaptándose a audiencias más específicas. La interactividad mejorada entre oyentes y emisoras, facilitada por internet, ha llevado a una mayor participación y compromiso, además de promover a los comunicadores independientes.

Los que hacen radio sienten una adrenalina mágica cada vez que se enciende el cartel “EN VIVO”. Saben que tienen el poder de activar la imaginación y, a través de la palabra, emocionar en cada relato o canción; el poder de la radio no tiene límites.

La radio también es el medio que informa, entretiene y educa. La importancia de preservar la libertad de expresión y el derecho a la información en el ámbito radiofónico es primordial, especialmente en tiempos desafiantes como este. La radio, como medio de comunicación, desempeña un papel crucial en la construcción de conocimiento y en la promoción de un mundo libre.

Al ser proclamado como Día Internacional de la ONU, el 13 de febrero se ha convertido en una oportunidad para darle mayor visibilidad al público y a los medios sobre la importancia de la radio. La celebración reconoce los esfuerzos continuos de la radio para comunicar ideas de manera efectiva y contribuir al desarrollo global.

El Día Mundial de la Radio es un recordatorio de la extraordinaria historia de este medio, su adaptabilidad a lo largo del tiempo y su impacto duradero en la sociedad a nivel mundial.

La Radio en Argentina

En nuestro país el Día de la Radiodifusión se celebra cada 27 de agosto en homenaje a la primera transmisión radiofónica realizada por los “Locos de la Azotea” en 1920. Los “locos” eran Enrique Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, todos fascinados por los últimos descubrimientos e inventos sobre las ondas hertzianas. Pusieron al aire la obra “Parsifal” de Richard Wagne marcando un hito en la historia de la radiofonía mundial que cambiaría para siempre la vida diaria de los argentinos.

Radio Argentina (Sociedad Argentina de Broadcasting) fue la primera radio de emisiones regulares en nuestro país y de habla hispana en el mundo. Luego llegaron Radio Sudamericana, Radio Cultura, Radio Brusa (luego Radio Excelsior), Radio Splendid, Radio Nacional – Estación Flores, Radio Municipal, Radio Fénix (luego Radio Antártida), entre otras.

En la década del ‘40 el radioteatro se apoderó del aire; algunos artistas destacados fueron: Oscar Casco, Hilda Bernard, Rosa Rosen, Jorge Salcedo, entre otros. En los ’50 comenzaron las emisiones de “Las Dos Carátulas”, un programa emblemático de Radio Nacional; y el deporte empezó a colarse en la programación con las transmisiones de fútbol de la época.

En 1960 Cacho Fontana revolucionó todo con “Fontana Show” y Héctor Larrea, en “Rapidísimo”, reconocido, por años, como el gran programa matutino. Otros programas recordados a lo largo de los años fueron: “Argentinísima”, “Imaginate Flecha Juventud”, “Magdalena Tempranísimo”, “Modart en la noche”, “La noche con amigos”, “Matinata”, “Soldán Esquina Tango”, “La vida y el canto”, “La venganza será terrible”, entre otros.

Los programas musicales surgieron con la aparición de las FM en la década del ’70. En los ’80 aparecieron programas más de opinión, una tendencia que continúa hasta el día de hoy inclusive con el streaming.

En la actualidad, mediante internet, es posible ver las transmisiones de los programas de radio a través de las cámaras que se instalan en los estudios, incluso hay emisoras que ponen transmisiones en dúplex con canales de TV en determinados horarios. Hoy los programas de radio también pueden escucharse en línea, en aplicaciones de streaming y en formato de podcast, pero en definitiva, todo eso también es radio.

Sin dudas la radio es una fuente de información y entretenimiento para muchas personas y continúa siendo uno de los medios de comunicación más populares y accesibles en todo el mundo.