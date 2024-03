Después de los pañuelos tapados en Misiones, retiraron un monumento a las Madres en Córdoba

Así como los discursos de odio dan lugar a acciones violentas, las expresiones negacionistas tienen su correlato en hechos concretos que atentan contra las militancias por Memoria, Verdad y Justicia.

Un día después que el Ejército tapara pañuelos blancos pintados en Misiones, algo similar ocurrió en Córdoba: en la ciudad de Marcos Juárez fue retirado de una plaza un monumento en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Había sido inaugurado el 24 de marzo.

El Ejército tapó pañuelos de las Madres en Misiones: “Representa a una minoría”

“La Municipalidad de Marcos Juárez procedió a retirarlo. El justificativo de esta acción es que el mismo carece de permiso. Así lo expresó el presidente del Concejo Deliberante, Javier Barletta”, publicó el medio local Red Panorama. El mismo sitio informó que la obra había sido descubierta el domingo último, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un sector del predio del ferrocarril, donde se encuentra la Plazoleta de los Escritores.

El periodista Andrés Oliva, de Canal 10 de Córdoba, difundió que el pedido de retirar el monumento surgió de un militar retirado. En las redes sociales, ese vecino de Marcos Juárez –Carlos Dante Nieri- se atribuye el ‘logro’ de que personal de la Municipalidad quitara la obra.

“Lo he logrado. Porque no puede ser que un montón de mangas de zurdos de mierda estén siempre en contra de todo”, dijo en un video que él mismo filmó, con palabras similares a las del presidente Javier Milei en relación a ese sector de la población. Entre sus posteos, el impulsor de la eliminación del monumento reivindica a Jorge Rafael Videla.

Mala memoria

Según el portal local La Info Semanal, en Marcos Juárez hubo al menos siete personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar: Martha Martínez, Eduardo Martini, Elber Oria, Eduardo Reale, Antonio Farris, Ana María Stiefkens y Armando Zacari.

En marzo de 2020, en plena pandemia de coronavirus, tres jóvenes presentaron el documental De esto no se habla, para romper el silencio sobre el tema en esa localidad. “Teníamos poca información, pocos testimonios, pocos voceros. Quedó como un pasaje de página que nunca se volvió a abrir, hasta que llegamos con nuestro proyecto. Nos interesamos, informamos y preparamos. Somos jóvenes que no vivimos lo ocurrido pero que sí podemos reflejar lo que fue. Las víctimas de la ciudad de Marcos Juárez no tuvieron voz y queremos hacerlas valer”, decían por entonces.

“Sentimos que no logramos lo que queríamos”, lamentaron los realizadores Rocío Patek y Matías Racca, y la responsable de la parte periodística, Candela Agusti, al ser consultados sobre el objetivo de que la sociedad local se interesara en el tema. “Nunca me imaginé que la dictadura había tenido desaparecidos en Marcos Juárez”, admitió en su momento Racca. “Nunca me dijeron en la escuela cómo fue la dictadura, las cosas que se hicieron”, añadió Agusti en diálogo con ese portal.

En esa misma ciudad y con aval municipal se quitó del espacio público un homenaje a las Madres. La intendenta de Marcos Juárez es Sara Majorel, de Cambiemos. En su momento, puso reparos sobre la declaración de interés cultural del documental a nivel local.

Tiempo Argentino