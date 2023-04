¿Cuántas veces mira el celular al día? Trucos para recuperar el control de las notificaciones

Una de cada tres personas mira el móvil más de 100 veces al día, según el estudio de Ikea ¿Estamos hiperconectados?. Es decir, una vez cada 10 minutos de media sin contar las horas de sueño.

Los usuarios pueden desactivar fácilmente estos avisos durante un tiempo determinado o hacer que no todos salten en tiempo real, sino que se actualicen cada ciertas horas. Así permiten controlar las notificaciones los móviles con los sistemas operativos Android e iOS.

Android

Desactivar las notificaciones de una aplicación.

Hay personas que consultan sus teléfonos con el doble de frecuencia de lo que piensan, según una investigación publicada en la revista PLoS One. Es probable que muchos usuarios no necesiten recibir notificaciones de todas las apps que tienen en el teléfono. Para desactivarlas, hay que entrar en los ajustes del teléfono, pulsar en la opción “notificaciones” y en “configuración de la aplicación”. Después, basta con seleccionar de qué aplicaciones se quiere recibir avisos y de cuáles no. Hay que tener en cuenta que el proceso puede ser ligeramente diferente y estas opciones pueden tener nombres variados dependiendo del fabricante del teléfono.

Personalizar qué notificaciones recibir de cada ‘app’

El usuario también puede escoger qué notificaciones recibir dentro de cada aplicación. Para ello, en “notificaciones” hay que pulsar en “configuración de la app” y seleccionar una en concreto. En Gmail, por ejemplo, es posible desactivar las notificaciones de una cuenta de correo en concreto y dejar activadas las de otra. En TikTok, se pueden activar o no las notificaciones de comentarios, likes, mensajes directos o nuevos seguidores.

En Facebook, también hay múltiples opciones: de los recordatorios a los comentarios, las etiquetas en fotos, los cumpleaños, las solicitudes de amistad, las personas que quizás conozcas o las páginas que sigues. Esta opción puede ser útil con las aplicaciones de envío de comida a domicilio, las que se utilizan para solicitar taxis e incluso las bancarias. Gracias a que sus avisos suelen estar ordenados por categorías, el usuario puede escoger si quiere recibir los que considere importantes y evitar, por ejemplo, los promocionales.

Posponer avisos

Además, existe una opción para posponer notificaciones. Si se quiere activar, en el apartado de “notificaciones” dentro de los ajustes, hay que pulsar en “permitir que se pospongan”. Después, una vez que llegue un aviso al móvil, hay que arrastrarlo ligeramente hacia la izquierda o la derecha y tocar en un símbolo de un reloj con la letra z en su interior. El usuario puede elegir si posponerlo 15 minutos, 30, una hora o dos.

Limitar las interrupciones

Si se despista fácilmente cada vez que va a mirar la hora en el móvil, es probable que prefiera que los avisos no aparezcan en la pantalla de bloqueo. En ese caso, hay dos opciones. Por un lado, entrar en el apartado de notificaciones dentro de los ajustes y pulsar en “notificaciones en pantalla de bloqueo” y en “no mostrar notificaciones”. Si más tarde se quiere que vuelvan a aparecer, habría que seleccionar la opción “mostrar conversaciones predeterminadas y silenciosas”.

Pero probablemente la opción más rápida e interesante para concentrarse al máximo es “no interrumpir”, un modo para silenciar todas las notificaciones, excepto las de aquellas personas y apps elegidas previamente. Para seleccionar dichos contactos y aplicaciones, hay que entrar en “ajustes”, “notificaciones” y “no interrumpir”. El siguiente paso es escoger quiénes pueden contactar por llamadas o mensajes cuando esté activado este modo, qué apps pueden enviar alertas y si se permiten alarmas y otras interrupciones.

Aunque este modo se puede activar desde los ajustes, la forma más rápida de hacerlo es deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulsar el botón “no interrumpir”. El usuario puede escoger si desea que el modo se desactive tras un número de horas determinado o hacerlo él mismo a mano. Además, puede crear “programas” para que se active automáticamente en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en las horas que dedica a dormir, durante los eventos guardados en el calendario o mientras juega con el móvil.

iOS

Desactivar las notificaciones de una aplicación.

En los iPhone, también es posible evitar que una app determinada envíe notificaciones. Al entrar en los ajustes y pulsar “notificaciones” aparece una lista con todas las aplicaciones instaladas en el teléfono. Basta con pulsar en una en concreto y desactivar la opción “permitir notificaciones”. Cada persona tiene una media de 40 aplicaciones instaladas en su teléfono, según la compañía de ingeniería de productos SimForm. Como hay que ir mirando una a una, este proceso puede llevar unos minutos.

Programar a qué hora entran las notificaciones

No todas las notificaciones requieren una atención inmediata. Para evitar que las de todas las aplicaciones salten en tiempo real, es posible activar una función para que entren en el teléfono en unos horarios determinados. Dentro de los ajustes, hay que pulsar en “notificaciones” y “resumen programado”. Al activar esta opción, es posible escoger a qué horas se quiere que lleguen las notificaciones —por ejemplo, a las nueve de la mañana y a las tres y siete de la tarde— y de qué aplicaciones en concreto —por ejemplo, de Gmail, Twitter e Instagram—. Cada app aparece en una lista junto al número medio de notificaciones que el usuario recibe cada día de ella.

Activar los modos de concentración

Los modos de concentración del iPhone sirven para evitar las notificaciones constantes y permiten filtrarlas en función de lo que el usuario hace en cada momento, según la compañía de Cupertino. Por ejemplo, si hace ejercicio, descansa, juega a videojuegos, lee, conduce, trabaja o simplemente disfruta de su tiempo libre.

En los ajustes del teléfono, hay un apartado llamado “modos de concentración”. De manera predeterminada, hay varios creados: no molestar, descanso, lectura, trabajo y tiempo libre. Al pulsar en cualquiera de ellos, se puede elegir de qué aplicaciones o personas sí se quieren recibir notificaciones cuando esté activado. También es posible establecer si se desea o no recibir llamadas entrantes y, en el caso de que sí, de quién —de todo el mundo, de algunas personas permitidas o solo de los contactos favoritos—. Además, el usuario puede permitir las llamadas repetidas. Es decir, si una misma persona vuelve a llamar en menos de tres minutos, la llamada no se silenciará.

Si hay algo que hace únicos a estos modos de concentración, es que pueden activarse automáticamente en función del momento del día, de la ubicación geográfica o de si se utiliza una aplicación en concreto. Por ejemplo, se puede activar un modo determinado de 8 a 12 de la mañana de lunes a viernes, al llegar a una dirección determinada o al abrir la app de libros.

Canal 12