Presentaron en la Legislatura el programa “Pacto con la Tierra sin Mal, Programa 1.000×10.000”

A través de esta propuesta 1.000 familias agricultoras e intendentes se comprometen a plantar 10.000 árboles en una primera etapa.

El objetivo principal es “producir conservando y conservar produciendo” y promover “un equilibrio sostenible para los agricultores familiares”.

Durante la presentación hicieron uso de la palabra el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Ecología, Martín Recaman; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; el representante de fundación Hora de Obrar, Romario Dhomann; y el ministro de Cambio Climático, Gervasio Malagrida.

Herrera Ahuad destacó “el trabajo conjunto que se viene realizando en la mayoría de los municipios”, y dijo que este programa “también busca unificar criterios para trabajar con sinergia todos juntos”.

Valoró “el compromiso de los intendentes de comenzar a trabajar en lo que son las líneas productivas de nuestras especies autóctonas y a lo que hace al sistema productivo en la provincia”.

“Si acá se pone un árbol, y en los 78 municipios se pone uno, estamos en 78 Y no en uno ”, ilustró. “Esto habla del compromiso y el crecimiento que estamos teniendo”, destacó.

“Esto no se puede hacer solamente desde una decisión política si no logramos el compromiso de nuestro pueblo, porque el árbol hay que producirlo, después hay que cuidarlo, hay que cuidar que no lo vandalicen y así toda una línea de compromiso”, explicó.

Recaman destacó que el 52 por ciento de la biodiversidad de la Argentina se encuentra en Misiones. Y remarcó que en las imágenes satelitales la provincia “se diferencia de su contexto por su color verde, en relación con Brasil y Paraguay”.

Aseguró que “en Misiones hay un gran consenso ambiental” y enfatizó el rol de cada uno de los actores, “en especial de los intendentes, que siempre son los que están en el territorio”.

También dijo que las leyes sancionadas por la Cámara de Representantes “han tenido consenso en la sociedad y los misioneros las llevan adelante”.

Por su parte, Stelatto, se refirió a la experiencia de Posadas: “arrancamos nuestra gestión en diciembre de 2019, ya veníamos con una premisa de hacer una Posadas sustentable y para eso hace falta mucho compromiso”, expresó.

Dijo que ese compromiso también lo tienen “cada uno de los funcionarios que intervienen en el área que tiene que trabajar y, en particular, la parte medio ambiente”.

“Ni bien empezamos, comenzamos a recorrer la ciudad para ver dónde trabajar y dónde empezar a priorizar todo lo que es el cuidado del medio ambiente”, afirmó.

Ferreira dijo que “plantar árboles es urgente y es una tarea que nos toca a todos” y resaltó la presencia y el compromiso de los estudiantes.

“Desde Agricultura Familiar vamos a hacer capacitaciones con agricultores, especialmente con aquellos que comercializan su producción, vamos a entregar árboles y a insistir mucho”, informó.

“Si 1.000 familias plantan 10 árboles podemos tener 10.000, pero si todos los que estamos acá, y si en los 78 municipios cada intendente dice ‘1.000 familias de mi territorio van a plantar cada una diez árboles’, tendremos 780.000”, precisó.

Dhomann aseguró que “estamos haciendo malas cosas” pero que, a su vez, “queremos cambiar esa realidad, ir haciendo esa transición hacia una producción más sustentable, hacia una vida más armoniosa con nuestro entorno, con nuestro ambiente y, por sobre todo, con el prójimo”.

También puso el énfasis en la importancia de la geolocalización: “saber dónde están esos árboles que fueron plantados”.

Malagrida, por su parte, comentó que Posadas tiene más de 8.000 árboles frutales: “eso es increíble en una ciudad capital de la República Argentina”, manifestó.

Resaltó el rol del “tercer sector”: “en este caso de una organización religiosa con tanto tiempo acá en la provincia”, dijo refiriéndose a la fundación.

“Celebramos esto porque no solamente es la articulación de lo público y lo privado, sino también con la parte importantísima que es la que viene desde arriba”, concluyó.