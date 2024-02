Cancelación de toda la deuda y recomposición salarial para el inicio del ciclo lectivo 2024

En la jornada del pasado sábado 3 se realizó la Asamblea Provincial del FTEL. En la misma se analizó la situación que atraviesan los trabajadores de la educación de la provincia de Misiones.

Los representantes allí reunidos plantearon que la misma está signada por un descomunal deterioro salarial, la enorme deuda de los conceptos nacionales que forman parte de los haberes totales y el brutal ajuste que de manera impiadosa cae sobre las espaldas de sus familias.

La caracterización que se hace de la etapa es que se agrava el esquema de ajuste que ya venía ejecutándose, signado por recortes muy significativos por parte de Nación (de cuyos alcances totales aún no tenemos total certeza, pero que entre ellos sí se encontraría el fin de los fondos nacionales para garantizar un piso nacional), y que empalman con una decisión política del Gobierno provincial de profundizar una política de destrucción del poder adquisitivo de los ingresos para dibujar equilibrio fiscal. Alertamos también sobre los incumplimientos de la patronal de la actualización de los códigos 960 (Movilidad) y 390 (Pasajes).

Se comunicó que desde la patronal el FTEL fue convocado a una reunión con la misma para el día martes 6 de febrero a las 14 hs. en la Escuela Normal Mixta de Posadas.

Lo resuelto en la Asamblea

– Concurrir a la reunión para discutir una real y genuina recomposición para el conjunto de los trabajadores de la educación.

– Expresar de manera categórica que de no haber avances en las discusiones salariales, no están dadas las condiciones para iniciar las clases.

– Exigir allí la cancelación con fecha concretas de toda la deuda y presentar una propuesta de carácter gradual, totalmente en blanco, que no sólo absorba esos componentes cuyos rubros hoy constituyen esa deuda, sino que además implique un aumento real y efectivo que recomponga las enormes pérdidas. Haciendo especial hincapié en mejorar no sólo el poder adquisitivo del salario, sino también ir licuando la enorme masa de salario en negro que destruye pirámide de antigüedad y perjudica las jubilaciones, apuntando a que la provincia se haga cargo de estas sumas.

Para ello, planteamos recuperar la referencia histórica de un básico que tienda a los U$S 200 (lo que significaría hoy un básico de $169000), junto a un piso de $450 mil para el cargo testigo, lo que se traduce en un efecto concreto de aumento real con casi total rearme de la pirámide salarial.

– Repudiar todo acto de represión, criminalización y restricción de la protesta social por parte del Estado hacia los trabajadores que ejercen sus derechos. Repudiar el hostigamiento policial uniformado y de civil en el marco de la asamblea, con prácticas intimidatorias.

– Exigir aumentos en las partidas de comedor.

– Actualización de haberes de jubilados.

-Estabilidad laboral de porteros y cocineras.

-Finalización de obras de infraestructura pendientes y repudio a la reducción de partidas discrecionales nacionales que iban dirigidas a obras escolares de toda la provincia.

-Retomar discusión sobre una política de vivienda para docentes a través del IPRODHA.

– Pasar a un cuarto intermedio esta asamblea, y convocar a toda la docencia a la Plaza 9 de Julio a las 14 hs. el día martes 6 para luego de la reunión con la patronal analizar y decidir en conjunto un plan de lucha provincial.

Solamente la masividad permitirá avanzar esta propuesta que abarca todas las aristas que hacen a la complejidad salarial.

Los gremios y agrupaciones participantes fueron FTEL, UDNAM, UTEM-CTA A, ATE, Tribuna Docente, Corriente Nacional Conti Santoro, Autoconvocados, Autoconvocados asamblearios, Docencia y Vocación, Marea Blanca.