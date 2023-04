Arrancan los cuartos de final de Champions League

El equipo de Guardiola va contra el gigante alemán, que tiene nuevo DT. En Benfica-Inter no estará Otamendi pero sí Lautaro Martínez.

Arrancan los cuartos de final de la Champions League 2022/23. Y lo hace con dos grandes partidos.

Desde las 16, Manchester City recibirá a Bayern Múnich en el Etihad Stadium de Manchester con transmisión de Fox Sports en tanto que a la misma hora y con televisación de ESPN, Benfica hará lo propio con el Inter de Italia en el estadio Da Luz de Lisboa.

La disputa continuará el miércoles con los encuentros Real Madrid-Chelsea y Milan-Napoli.

Desde luego que los cuatro equipos apuntan a llegar al gran final del sábado 10 de junio en Estambul. Pero para el City y para su técnico Pep Guardiola conquistar la Champions resulta una obsesión.

Porque es el único gran título que le falta a un equipo que ha ganado todo lo que le han puesto por delante a nivel local. El City llega muy bien al duelo con los alemanes: lleva diez partidos sin perder (ocho triunfos y dos empates) en la distintas competiciones que afronta, el sábado por la Premier arrasó al Southampton por 5 a 1 de visitante con dos goles de su artillero Erling Haaland y uno de penal del cordobés Julián Álvarez y en octavos de la Champions eliminó con gran autoridad al Leipzig de Alemania por un global de 8 a 1.

Bayern Múnich también pretende volver a reinar en Europa pero llega en crisis: Thomas Tuchel se hizo cargo de la dirección técnica luego de la destitución inesperada de Julen Nagelsmann y aún mantiene la punta de la Bundesliga con dos puntos por encima de Borussia Dortmund, luego de haber derrotado el sábado a Hertha Berlín de visitante por 1a 0.

En octavos de la Champions, el Bayern limpió al París Saint-Germain con Lionel Messi y Kyllian Mbappé incluidos por un global de 3 a 0 tras haberle ganado en París y en Múnich.

El choque entre Benfica e Inter no tendrá el atractivo de un frente a frente entre dos campeones del mundo: Nicolás Otamendi no podrá jugar por estar suspendido y de esa manera, no marcará a Lautaro Martínez, su compañero en la Selección Argentina campeona en Qatar.

Pero el partido remite a una gran final: el 27 de mayo de 1965, portugueses e italianos definieron la Copa de Europa de ese año. Ganó el Inter por 1 a 0 y luego enfrentó a Independiente por la Copa Intercontinental. Otros tiempos.

Benfica es el actual puntero de la Primeira Liga de Portugal con 7 puntos de ventaja sobre el Porto y en la Champions League eliminó al Brujas de Bélgica por un global de 7-1. El Inter, por su parte, viene de eliminar ajustadamente al Porto en cuartos por un estrecho 1 a 0 global.

Pero no tiene un buen pasar en la Serie A: ocupa la quinta posición y pelea con su tradicional adversario Milan, la última plaza italiana en la Champions 2023/24.

