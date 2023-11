Zelenski agradece a Milei su “clara postura”

El líder ucraniano invitó al presidente argentino electo a visitar Ucrania y “enviar una fuerte señal política”.

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, agradeció el jueves al presidente electo de Argentina, Javier Milei, su “clara postura” en una publicación de X (anteriormente Twitter) tras mantener una conversación telefónica con el futuro mandatario del país sudamericano.

Zelenski afirmó que Milei, sin hacer “equilibrio entre el bien y el mal” expresa solo “un claro apoyo a Ucrania”. En este sentido, el mandatorio ucraniano intenta “desarrollar las relaciones entre Ucrania y Argentina, así como los vínculos de Ucrania con otros países latinoamericanos”.

Asimismo, invitó al futuro mandatario argentino a visitar Ucrania y “enviar una fuerte señal política”.

Mientras tanto, el discurso político de Milei ha experimentado cambios tras su triunfo en el balotaje el pasado domingo contra el candidato peronista Sergio Massa.

En septiembre, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el entonces candidato presidencial envió al limbo el futuro de los lazos de Buenos Aires con China, Rusia y Brasil. “No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, [el presidente de Rusia Vladímir] Putin no entra ahí. [El presidente de Brasil, Luiz Inácio] Lula [da Silva] no entra ahí”, manifestó.

Sin embargo, Diana Mondino, futura ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Milei aclaró este miércoles que el país no romperá relaciones ni con Brasil ni con China, ya que tal decisión no tendría una “mínima lógica”. Además, señaló que no habrá ruptura de relaciones diplomáticas con Moscú, argumentando que ese escenario solo se daría en caso de que haya una “situación extremadamente seria”.

