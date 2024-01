Vuelve el fútbol argentino con la Copa de la Liga 2024

Este jueves 25 de enero comienza la Copa de la Liga 2024, el primero de los dos torneos de primera división del fútbol argentino que se jugarán durante el año.

Los partidos de la fecha 1, el formato de competencia, promedios y descenso.

Partidos fecha 1 Copa de la Liga 2024

Jueves 25 de enero:

19.00: Tigre vs Sarmiento (Zona B) e Instituto vs Deportivo Riestra (Zona A)

21.15: Central Córdoba vs Newell’s (Zona B) y Atlético Tucumán vs Rosario Central (Zona A)

Viernes 26 de enero

19.00: Talleres vs Gimnasia (Zona A) y Barracas Central vs Vélez (Zona A)

21.15: Independiente Rivadavia vs Independiente (Zona A) y Banfield vs Huracán (Zona A)

Sábado 27 de enero

17.00: San Lorenzo vs Lanús (Zona B)

19.00: Platense vs Boca (Zona B)

21.00: Racing vs Unión (Zona B)

Domingo 28 de enero

17.00: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia (Zona B)

19.00: River vs Argentinos (Zona A)

21.00: Estudiantes vs Belgrano (Zona B)

Formato Copa de la Liga 2024

La LPF dividió a los 28 equipos en dos zonas de 14 cada una en la que juegan todos contra todos a partido único. Además, como ya es costumbre, habrá una fecha de partidos interzonales en la que los clásicos rivales se enfrentan entre sí.

Los mejores cuatro posicionados de cada zona al final del torneo clasificarán a cuartos de final. Los punteros de cada grupo jugarán con los que salieron cuartos y los escoltas con los terceros. Los ganadores pasan a las semifinales y luego a la final: se jugará a partido único.

Descensos fútbol argentino 2024

Serán dos los equipos que desciendan en 2024: uno en función de los promedios (los últimos 3 años) y el restante por la posición en la tabla general-anual.

Cabe destacar se tendrán en cuenta tanto los puntos de la Copa de la Liga como los de la Liga Profesional que se disputará en la segunda mitad del año.

