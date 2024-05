Persiste la preocupación por la violencia en los estadios en Eldorado

La Comisión de Fútbol Infantil de la Liga de Fútbol de Eldorado puso de manifiesto que continúan preocupados por la violencia que existen en los estadios de fútbol.

La misma es fundamentalmente ejercida por los padres de los jugadores.

En el comunicado difundido cuentan que en “las dos primeras fechas del fútbol infantil hubo partidos demorados y suspendidos por varios incidentes por insulto y agresiones.”

Ante ese panorama es que recalcan “Dejemos que los chicos jueguen y se diviertan, “No Griten, No Insulten, No Menosprecien al árbitro, No Pierdan la Calma” que el protagonista sean los chicos y enseñémosle respeto al árbitro y a sus rivales porque estamos formando personas, personas de bien.”

Asimismo, afirman que, ante esta situación, se están adoptando “las medidas necesarias para parar este flagelo”.

Cabe mencionar que hace un año atrás la Liga de Fútbol de Eldorado impulsó una campaña por un fútbol sin violencia ni insultos en la que existía el compromiso de los clubes de ingresar con un banner que decía “MAMÁ Y PAPÁ, SI VOS INSULTAS, YO NO JUEGO MÁS”.

Esa campaña comenzó por los incidentes registrados tanto en el campo de juego como en las tribunas, pero lamentablemente en agosto del año pasado se produjo una violenta agresión a un árbitro cometido por integrantes del club Barrio Obrero de Puerto Esperanza. Eso pasó en el marco de un partido de la categoría Sub-17.

