Una nueva «Semana de las Ciencias de la Tierra y el Espacio»

El evento, tanto lúdico como científico, se desarrollará a partir del miércoles 4 y hasta el martes 10, e incluirá charlas, observaciones astronómicas, conciertos, actividades para infancias y una edición especial del Café Científico, entre otras.

Todas las actividades serán gratuitas.

Una vez más, el Parque del Conocimiento pondrá a disposición de la familia misionera una batería de actividades en torno a la “Semana de las Ciencias de la Tierra y el Espacio”, un evento que cobró carácter provincial a partir del 2019, cuando la Cámara de Representantes la declaró de “interés público” para fomentar acciones de enseñanza, divulgación y promoción de temas científicos relacionados al amplio campo astronómico y de las ciencias.

Así, y con las instalaciones del Observatorio Astronómico de las Misiones como punto neurálgico, pero con actividades también en la Biblioteca Pública de las Misiones, Centro de Arte, Cine IMAX y el Centro de Convenciones, el staff del Parque se prepara para siete días en los que las ciencias serán agasajadas con actividades para todas las edades.

La semana arrancará el miércoles 4, con la apertura de nuevos atractivos en la muestra HQ dedicada a Horacio Quiroga en el Centro de Arte (en la mañana) y la primera disertación (a cargo del Lic. Luis Martorelli, director del Observatorio). El jueves 5 estará dedicado a los más peques, con actividades especialmente pensadas por el equipo de la Biblioteca Pública de las Misiones (en la Biblioteca a partir de las 8.30 hs.) y en el Aula Hipatia de Alejandría (PB del Observatorio, a las 18 hs.), donde habrá experiencias sensoriales experimentando texturas y conociendo acerca de minerales y la geología.

Viernes de fotografía, cine y rock

A las 17 hs. en la Sala 3 del Centro de Arte se inaugurará la muestra “Fronteras Foto Fest”, un evento anual e itinerante de fotografía artística. Se expondrán obras fotográficas de tres artistas: Máximo Chara de Misiones, Ana María Robles de Buenos Aires y Ksawery Wrobel, nacido en Polonia y radicado en Estados Unidos.

Chara presenta “f(x) = viajes bajo las estrellas” un registro del cielo y el trayecto de los aviones en el instante preciso del arribo o el despegue. Robles, especializada en fotografía etnográfica, nos adentra con “Nilo Blanco”, la vida de los Mundari, pastores nómadas del Nilo que habitan al sur de Sudán, en tanto que Wrobel expone “Solarigrafía Callejera”, un estudio fotográfico donde a partir de la técnica homónima se alargan los tiempos de exposición para capturar el recorrido del sol en el cielo a lo largo de meses o años.

A las 18 hs., en el Salón Auditórium del Observatorio, el investigador Alejandro Leiva -Secretario de Extensión del Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC)- brindará una charla sobre asteroides, su composición, datos que aportan para comprender nuestro sistema solar y cómo podrían moldear nuestro futuro en el espacio. Para las 19.30 hs. la acción se muda al IMAX, donde se podrá disfrutar del documental “Un Maravilloso Planeta” con todas las bondades de la tecnología que nos brinda la mejor pantalla de cine del país.

Ya de noche, a las 20 hs. y en la pérgola del ingreso al cine, la banda “Sinthetico” regalará incunables del rock con un hilo conductor, el cielo. Así, de la mano de tres experimentados músicos locales, como Marcelo “El Abuelo” Pérez, Pomelo Móttola y Gastón Giménez, acompañados de la excelsa voz de Cecilia Simonetti, harán volar con clásicos como Odisea 2001, Across the Universe (The Beatles), Walking on the Moon (The Police), El anillo del Capitán Beto (L.A. Spinetta), Vueltas por el Universo (Cerati-Melero), además de canciones propias. Mientras tanto, el público también podrá realizar observación astronómica con los telescopios portátiles del Observatorio.

El sábado, el Parque invita el Café… Científico

Para el sábado, y a partir de las 20 hs. en la Sala Eva Perón del Centro de Convenciones, “Matemagia. Las matemáticas y las neurociencias en el aprendizaje” será el tópico con el que Andrés Rieznik, Dr. en física y especialista en neurociencias, presentará un show de magia y matemáticas para introducir la importancia que tiene este campo del saber de un modo lúdico y disruptivo.

Rieznik se desempeña como profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Favaloro y es investigador en el CONICET, Fundación INECO, Universidad Favaloro. Como divulgador, co-conduce el programa La Liga de la Ciencia, emitido por la Televisión Pública Argentina y ganador del Premio Martín Fierro a Mejor Programa Cultural en 2019.

Importante: Debido al interés suscitado por las anteriores ediciones del Café Científico en el Parque, se recomiendo concurrir con anticipación. El ingreso a la sala será por orden de llegada y hasta agotar la capacidad de sala.

El domingo 8 la propuesta arranca a las 18 hs. Por un lado, en la PB del Observatorio, los más peques podrán disfrutar de “Cuentos de Luna”, con el equipo del Área de Infancias, que regalarán narraciones ideales para reflexionar e imaginar lo maravilloso y misterioso del universo, y al finalizar, observación desde la cúpula.

En simultáneo, en el Salón Auditórium del Observatorio, para los amantes de la música clásica, la Orquesta Juvenil del Parque del Conocimiento, bajo la dirección de Diego Salazar Henning, brindarán un concierto con obras de Mozart, Tchaikovsk, Prokofiev y Strauss. Al finalizar, también podrán visitar la cúpula para realizar una observación astronómica.

El lunes 9 estará dedicado a las infancias, con actividades desde las 8 hs. en los diferentes espacios de la Biblioteca Pública de las Misiones, con actividades como “Tipos de suelo”, una actividad de reconocimiento sensorial -2do Piso BPM-, Vulcanología: la ciencia de los volcanes” -1er Piso-, y mucho más.

Para finalizar, el martes 10 siguen las actividades para los peques en la BPM, donde habrá actividades como “Tornados: la poderosa fuerza destructora de los vientos” -1er Piso- o el Taller de “Proyección de Hologramas 3D casero” -Planta Baja-.

La actividad de cierre de los siete días dedicados a las Ciencias de la Tierra y el Espacio será a las 18 hs. en el Salón Auditórium del Observatorio, con “Historias de un cielo”, con la presentación de los estudios locales sobre Buenaventura Suárez a cargo de la Dra. Beatriz Rivero (UNaM) y la proyección del audiovisual, “Cuerpos celestes”, una co-producción con Brasil realizada por el IAAVIM con aportes del Observatorio que refleja la cosmogonía de los pueblos originarios.