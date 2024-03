Se juegan las superfinales y una nueva fecha en la LIFA

Este sábado se jugará la 4ta fecha de la Liga Inteprofesional de Fútbol Amateur.

Por otra parte, se disputarán las Super Finales para conocer a los equipos que disputarán las finales provinciales frente a los equipos de la ACIADEP de Posadas.

Estas finales se jugarán en las categorías Intermedia, Senior y Máster, ya que en Libres el que disputará la final Provincial será Union de Profesionales (Vigente campeón de los torneos Apertura y Clausura).

LIBRES

Complejo KM 10

Union de Profesionales vs Profesionales 12:45 hs (Cancha 3)

Cancha Ex Alumnos 185

Profesores vs Educación Física – 14 hs

Salud vs Arquitectos – 15:30 hs

Contadores vs Ingenieros – 17:00 hs

INTERMEDIA

Ingenieros vs Medicos – 12:45 hs – Cancha 2

Prensa vs Fusión FC (Súper Final) – 14:00 hs – Cancha 1

Docentes vs United FC – 14:15 hs – Cancha 2

Profesores vs educación física 14:15 hs – Cancha 3

Profesionales vs Abogados – 15:45 hs – Cancha 2

Inter Profesores vs Salud – 15:45 hs – Cancha 3

SENIOR

Complejo KM 10

Contadores vs Prensa (Súper Final) 15:30 hs – Cancha 1

Cancha River de Villa Bonita

Docentes vs Súper Profesionales – 12:45 hs

Asociados vs Salud – 14:15 hs

Médicos vs Alianza FC – 15:45 hs

Ingenieros vs Magister FC – 17:10 hs

MÁSTER

Complejo KM 10

Contadores vs Asociados (Súper Final) – 17:10 hs – Cancha 1

Docentes vs Ingenieros – 17:10 hs – Cancha 3

Prensa vs Profesionales – 17:10 hs – Cancha 2