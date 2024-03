Rusia dice no a la ‘conferencia de paz’ en Suiza

“La esencia del ultimátum, promovido por Kiev y sus amos, no cambia”, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa.

Rusia no tiene intención de participar en la próxima conferencia internacional sobre la paz en Ucrania, que se celebrará en Suiza, aunque esté oficialmente invitada, afirmó el miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

“En primer lugar, este foro estará dedicado a la perentoria ‘fórmula de Zelenski’, aunque sus organizadores suizos pretenden buscar un denominador común de iniciativas de paz de diferentes países”, manifestó Zajárova.

Los autores de dicha fórmula combinaron “tres exigencias de ultimátum” -la retirada de las tropas rusas a las fronteras de 1991, responsabilización de Rusia y su obligación a pagar reparaciones a Kiev- con disposiciones sobre alimentación, seguridad nuclear, energía, ecología y cuestiones humanitarias, explicó la funcionaria. Al mismo tiempo, se ignoran los intereses legítimos de Rusia, agregó.

“En segundo lugar, Suiza difícilmente puede servir como plataforma para diversos esfuerzos de mantenimiento de la paz, ya que asume un estatus neutral que Berna ha perdido”, sostuvo la vocera de la Cancillería rusa.

“Incapacidad de negociar”

Además, Zajárova destacó que “la experiencia de los acuerdos de Minsk y las negociaciones ruso-ucranianas de 2022 mostraron la incapacidad de Kiev y Occidente para negociar”.

“Todo esto hace que la participación de Rusia en la mencionada ‘conferencia de paz’ no tenga sentido: no importa si se celebrará en una, dos o cinco etapas: la esencia del ultimátum, promovido por Kiev y sus amos, no cambia”, resumió la portavoz. “El lenguaje de los ultimátums es inaceptable para Rusia”, dijo.

Agencia RT