Posadas comenzó con el pie derecho en el Argentino de Selecciones A

El conjunto capitalino derrotó 3 a 1 a su par de Rosario para empezar de la mejor manera en la zona B del Argentino de Selecciones de fútbol de salón.

El torneo se disputa desde ayer en el polideportivo “Finito Gehrmann” y el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD). Este lunes se enfrentarán ante Sáenz Peña.

Comenzó el torneo Argentino A de Selecciones de Fútbol de Salón en la capital provincial, y el seleccionado posadeño lo comenzó de la mejor manera. Fue con triunfo ante Rosario por 3 a 1 en un encuentro correspondiente a la Zona B.

Santiago Verón, Rodrigo Gómez y Luciano Taborda marcaron los goles posadeños, mientras que Juan Velázquez lo hizo para el combinado rosarino.

Este lunes se disputa la segunda fecha y, desde las 21, Posadas jugará ante Sáenz Peña en el Polideportivo Ernesto Finito Gerhmann.

Este torneo Argentino de Selecciones A es la máxima categoría a nivel de selecciones de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), y se juega bajo organización de la Asociación Posadeña de la especialidad (APoFuSa). Cuenta con la participación de los 16 mejores equipos del país.

Los resultados del domingo

Río Gallegos vs. Perito Moreno (C) (0-3)

Tucumán vs. Sáenz Peña (B) (5-3)

Río Grande vs. Cuenca Carbonífera (C) (2-2)

Mendoza vs. Puerto Deseado (A) (6-1)

Corrientes Interior vs. Corrientes Capital (D) (1-2)

Esquel vs. Ushuaia (D) (4-5)

Cdro. Rivadavia vs. Mar del Plata (A) (1-2)

Posadas vs. Rosario (B) (3-1)

Programación del lunes

15, Río Grande vs. Perito Moreno (C) (CePARD)

15, R. Gallegos vs. Cuenca Carbonífera (C) (E.Gehrmann)

17, Esquel vs. Corrientes Capital (D) (CePARD)

17, Corrientes Interior vs. Ushuaia (D) (E.Gehrmann)

19, Mendoza vs. Mar del Plata (A) (CePARD)

19, Cdro. Rivadavia vs. Pto. Deseado (A) (E.Gehrmann)

21, Tucumán vs. Rosario (B) (CePARD)

21, Posadas vs. Sáenz Peña (B) (E.Gehrmann).

