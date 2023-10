Oberá Tenis Club afrontará su primera gira de la temporada

Tras el debut de local en Liga Nacional, el celeste tendrá una exigente gira fuera de casa. Enfrentará a Ferro y San Lorenzo. El día previo será el turno de la Liga de Desarrollo.

Luego de su participación en la Liga Sudamericana, Oberá Tenis Club ya se enfoca nuevamente en la Liga Nacional. Los dirigidos por Fabio Demti buscarán continuar por la senda victoriosa en la competencia doméstica en lo qué será la primera gira de la temporada.

El equipo obereño viajó con el plantel completo y a disposición del entrenador para afrontar los exigentes juegos que se le vienen por delante.

Enfrentará a Ferro el jueves 19/10 a las 20:00h y a San Lorenzo el sábado 21/11 a las 11:30h. Será una gira exigente para Oberá Tenis Club, que buscará dejar atrás la eliminación de la Liga Sudamericana; concentrar todas sus energías en afianzar el equipo y tener un buen andar en la Liga.

Ferro perdió en sus tres presentaciones (77-66 vs Boca (V) – 75-73 vs Obras (V) y 81-71 vs Regatas (L))- y San Lorenzo cayó 68-56 vs Boca (V) y superó 83-74 a Obras (V), además enfrentará a Regatas el jueves.

Los Pibes también juegan

El equipo de la Liga de Desarrollo (LDD) enfrentará a los mismos equipos, en primer lugar ante Ferro (miércoles 18 desde las 22:00hs) y ante el Ciclón (viernes a partir de las 21:30).

Los dirigidos por Lucas Gornatti tuvieron un inicio positivo en casa, ganaron en sus dos presentaciones y buscarán seguir por la senda del triunfo.