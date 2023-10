Carlos Arce: “Este 22 de octubre hay que ejercer el deber cívico más importante”

El candidato a senador nacional por el Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal, llamó a todos los misioneros a votar este domingo.

“El próximo 22 de octubre es un momento muy importante para la sociedad misionera. Primero, porque tiene que ejercer su deber cívico más importante y sobre todo porque tiene que elegir a los representantes que realmente vean la política como un beneficio para todo el pueblo de la provincia”, expresó el candidato a senador nacional por el Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal, Carlos Arce, durante una entrevista en el programa El Periodista de Canal 12.

Además, remarcó que es importantísimo que la población elija de una forma objetiva y responsable a sus representantes para ocupar una banca nacional, “porque de ello dependen muchos proyectos de ley que se van a llevar al Congreso de la Nación”. A la par,zas decias destacó que independientemente del proyecto o de la plataforma política, “lo que nos debe interesar es que a la gente le vaya mejor que antes”.

Y añadió: “Nosotros vamos con Sergio Massa, porque creemos que es el mejor candidato para nuestra provincia. Pero también sabemos que toda la Argentina elige, y si todo el país elige un presidente, nosotros como legisladores vamos a acompañar a ese mandatario. Todo para que le vaya lo mejor posible, porque así se benefician todos los argentinos y argentinas”.

Carlos Arce: “queremos lo mejor para los misioneros”

El actual vicegobernador, sostuvo que “lo más importante es que los legisladores debemos, junto con el Gobierno provincial, lograr lo mejor para los misioneros y las misioneras en estos cuatro años. En el caso de senadores son seis años, en el caso de diputados nacionales son cuatro años, pero es fundamental esa articulación, esa sinergia y el poder comunicarse”.

Por otra parte, aclaró que respeta a la gente que no va a votar, pero remarcó que es una grave falta no ejercer el derecho cívico más grande que tenemos. “Por eso es que la gente tiene que ir a votar, no solo para elegir un mejor futuro para si mismos y para todos”, agregó.

Para finalizar, Arce volvió a destacar que el mayor objetivo de Innovacion Federal es representar a todos los misioneros en el ámbito nacional, “para lograr beneficios y compensar inequidades que venimos sufriendo y postergados hace mucho tiempo en nuestra provincia. Por eso queremos que la gente tenga un voto reflexivo y con esperanza”.

Canal12