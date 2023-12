Misiones brilló en el Torneo Nacional de Menores de Beach Vóley en Rosario

Los representantes de la tierra colorada lograron alzarse con los máximos trofeos en las categorías sub-16 y sub-18 de beach vóley. Con este logro Misiones se consolida cada vez más a nivel nacional.

Con partidos emocionantes, el Torneo Nacional de Beach Vóley para Menores concluyó en la playa del Balneario Municipal de Rosario, Santa Fe. El torneo contó con una gran calidad de jugadores, donde las duplas misioneras se alzaron con la codiciada Copa de Oro.

El equipo Sub-16 masculino, compuesto por el posadeño Walter Vega, acompañado por su dupla Bautista Martínez, se coronó en el primer puesto de su categoría. Demostraron un nivel de juego excepcional que los colocó en lo más alto del podio.

Por otra parte, la actuación de la dupla Sub-18 masculino conformada por Marcos González y Alejandro Guerrero, también logró la máxima distinción en su categoría. Las duplas misioneras estuvieron acompañadas por la entrenadora, Cecilia Melgarejo, quien, junto a César Melgarejo, se encargaron de liderar el camino hacia la excelencia con su arduo trabajo y compromiso.

Este logro no sólo consolida la posición de Misiones en el escenario nacional de vóley de playa, sino que también destaca la importancia de la formación y el respaldo de un equipo técnico dedicado.

Organizado por la FeVA y la AVR (Asociación Vóleibol de Rosario), el Argentino comprendió la competencia para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Del Nacional participaron las siguientes Federaciones: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Neuquén, Río Negro, Misiones, Mendoza, Metro, Santiago del Estero, Corrientes y Santa Fe.

