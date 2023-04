Miércoles de puro fútbol en varias partes del mundo

Este miércoles 26 de abril se jugarán partidos fútbol de la Copa Argentina, Federal A, Premier League de Inglaterra, Copa Italia, LaLiga de España, liga colombiana, portuguesa y CONCACAF Champions.

Copa Argentina

Se jugarán dos partidos de la primera ronda de la Copa Argentina.

15:30 | Belgrano vs. Independiente Rivadavia | TyC Sports y TyC Sports Play

21:30 | Colón vs. Colegiales | TyC Sports y TyC Sports Play

Federal A

Se jugará un partido de la séptima jornada del grupo 2 del Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino.

15:30 | Ciudad Bolivar vs. Huracán Las Heras

Premier League

Se disputarán tres encuentros de la fehca 33 de la Premier League de Inglaterra.

15:30 | Nottingham Forest vs. Brighton | Star+

15:45 | West Ham vs. Liverpool | Star+

15:45 | Chelsea vs. Brentford | Star+

16:00 | Manchester City vs. Arsenal | ESPN y Star

Copa Italia

Se jugará la vuelta de una de las semifinales de la Copa Italia.

16:00 | Inter vs. Juventus | ESPN 2 y Star+

LaLiga

La continuidad de la fecha 31 de LaLiga de España.

14:30 | Atlético de Madrid vs. Mallorca | DirecTV Sports

14:30 | Getafe vs. Almería | DirecTV Sports+

17:00 | Celta de Vigo vs. Elche | ESPN Extra y Star+

17:00 | Rayo Vallecano vs. Barcelona | ESPN 3 y Star+

Copa de Portugal

Se juega la ida de la segunda semifinal de la Copa de Portugal.

16:30 | Famalicão vs. Porto | Star+

Copa Brasil

Partidos de vuelta de la tercera ronda de la Copa Brasil.

19:00 | Santos vs. Botafogo (2-0)

19:00 | Sport Recife vs Coritiba (3-3)

19:30 | Brasil de Pelotas vs Atlético Mineiro (1-2)

19:30 | Águia de Marabá vs. Fortaleza (1-6)

20:00 | Tombense vs. Palmeiras (2-4)

21:30 | Flamengo vs. Maringá (0-2)

21:30 | Corinthians vs. Remo (0-2)

21:30 | América Mineiro vs. Nova Iguaçu (2-1)

Liga de Colombia

Jornada 16 de la liga colombiana.

16:00 | Once Caldas vs. Boyacá Chicó

18:10 | Deportes Tolima vs. Jaguares (C)

20:20 | Rionegro Águilas vs. Independiente Santa Fe

22:30 | Atlético Nacional vs. Unión Magdalena

CONCACAF Champions

Se juega la ida de la segunda semifinal de la CONCACAF Champions, el torneo de clubes más importante de la confederación que nuclea a los equipos de América Central, del Norte y las islas del Caribe.

22:00 | Philadelphia vs. Los Ángeles FC | Star+

