Meta presenta Threads, la competencia directa de Twitter

La empresa matriz de Facebook, planea lanzar su servicio de blogs de formato breve a mediados de julio. El sitio web se conoce internamente como Project 92 y podría lanzarse a los consumidores el próximo mes con el nombre Threads.

Threads, suponiendo que lo llamen así, ha estado en desarrollo durante algún tiempo y los primeros informes sobre su existencia se filtraron en marzo. Pero los detalles eran escasos y todavía hay mucho que no sabemos sobre la nueva plataforma de redes sociales.

Una cosa que sí sabemos es que Meta promocionará Threads dentro de Instagram, lo que será un gran impulso para la visibilidad de la plataforma de redes sociales. De hecho, Meta espera que este competidor de Twitter pueda atraer a “decenas de millones” de usuarios en tan solo unos meses.

Aparentemente, Meta también se ha acercado a grandes celebridades no identificadas que están siendo presentadas en Threads como una plataforma “administrada con cordura”, según Verge. Meta se está posicionando como la alternativa responsable al caos de Twitter, que ha estado en una montaña rusa de nuevas políticas y ediciones desde que Elon Musk compró la empresa en octubre de 2022.

Musk dio la bienvenida a Twitter a varias figuras de alto perfil previamente prohibidas, incluido el asesor político republicano Roger Stone y el rapero acusado por antisemitismo, Kanye West. Esta última personalidad solo duró poco tiempo antes de que comenzara a publicar mensajes antisemitas que lo llevaron a ser prohibido nuevamente.

Pero Twitter ha estado tratando de enderezar el barco en los últimos meses, incorporando a Linda Yaccarino como directora ejecutiva para ayudar a asegurar a los anunciantes que los adultos están a cargo. Y aunque Yaccarino se comprometió a mantener el mismo espíritu de libertad de expresión que Musk ha dicho que defiende, su vasta experiencia en el mundo de la publicidad probablemente será un suspiro de alivio para muchas marcas que pueden haberse vuelto aprensivas después de que Musk compró la compañía.

Como informó recientemente CNBC, Threads se promociona como una red de medios sociales “descentralizada” que tendrá algunas integraciones con la plataforma de medios sociales Mastodon, pero los detalles sobre lo que eso implicará no se han publicado.

Los planes de Meta no han sido bien recibidos por Musk. De hecho, el multimillonario planea organizar una pelea en jaula con Mark Zuckerberg después de que los dos hombres comenzaran una guerra de palabras a raíz de la filtración de noticias sobre Threads. Todavía no está claro si la pelea realmente sucederá. Pero ambos titanes tecnológicos han dejado en claro que no son grandes admiradores el uno del otro.

