Massa destacó la calidad del servicio de Salud provincial

El candidato a presidente visitó el Instituto Misionero del Cáncer, allí dialogó con medios locales y volvió a poner en valor la integridad de la salud pública.

Como parte de la agenda que desarrolló durante su visita a Posadas, el candidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa recorrió las instalaciones del Instituto Misionero del Cáncer, ubicado en el Parque de la Salud, donde volvió a manifestar su defensa de la salud pública, que es garantía para todos los ciudadanos del suelo argentino.

Consultado por la gestión del ICM en relación a los 1500 pacientes mensuales que reciben tratamiento oncológico dentro de dicha institución, el ministro expresó que pone en primera consideración la “importancia de la salud pública”. Especificó que, según lo conversado con el gobernador Herrera Ahuad, el costo de acceso a estas terapias por fuera de la salud pública implica un costo de cien millones de pesos.

Al respecto, comentó: “Plantear el arancelamiento de la salud pública es no entender cómo es la vida del argentino promedio que no tiene la posibilidad de pagar una prepaga. Mi mensaje es seguir fortaleciendo, consolidando y en todo caso, tratando de integrar en un seguro nacional de salud a todos los argentinos para aprovechar mejor las capacidades que tenemos”.

Asimismo, exaltó el avance de políticas públicas en materia de salud integral: “Los misioneros antes se iban de la provincia, gastaban en viajes para poder hacer este tipo de tratamientos y hoy está acá. Que haya alguien pensando en desfinanciar este tipo de servicios es, cuanto menos, no conocer el territorio”. A esto, añadió que “mucho peor es no tener la sensibilidad de lo que puede representar para una familia de un paciente de cáncer, el no tener la posibilidad de tener un sistema de salud pública de calidad que garantice este tipo de tratamientos en Misiones”

El ministro reconoció además que este servicio es utilizado por ciudadanos de otras provincias cercanas e incluso por personas de otros países que gozan de este derecho por igual. Sobre este fenómeno, declaró que “cuando se trata de la vida, uno debe tener siempre los brazos abiertos” y concluyó que “los gobiernos nos tenemos que encargar de ver cómo compensamos las cuentas entre provincias o con otros países”.

Télam