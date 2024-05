Carolina Ramirez “Todas las madres se tienen que poner en la cabeza que Ningún Josías Más”

Hoy se cumplen dos años desde la desaparición de Josías Galeano en Oberá, un evento que marcó profundamente a su familia y a la comunidad obereña. En #PrimeraMañana conversamos mediante una llamada telefónica con Carolina Ramírez, madre de Josías, quien expresó su dolor y su indignación por la falta de avances en el caso.

“Es un día bastante triste porque se cumplen dos años de la desaparición de Josías, así que te puedes imaginar cómo puedo estar bastante mal por no tenerlo acá hoy conmigo”, dijo visiblemente afectada. “Por el lado de la justicia, como todos sabrán, ya es de público conocimiento todo lo que salió en las redes sociales, no hay mucho avance que digamos. La causa sigue ahí como media estancada.”

Esta criticó duramente la actuación de los jueces y fiscales a cargo del caso. “Tengo mucha bronca con los jueces y los fiscales, que después de casi dos años hacen un peritaje en una comisaría, que hubieran hecho en el momento que estuvo ahí porque se me hace que no tiene mucho sentido hacer ahora un peritaje, porque no van a encontrar mucho. Tenían que haber hecho en su momento el peritaje en el auto de esta persona que está involucrada en la desaparición de Josías.”

La madre de Josías lamentó las decisiones que, a su parecer, contribuyeron a la falta de avance en el caso. “Lamentablemente, los jueces y los fiscales tapan todo y lamentablemente pasó todo lo que pasó con Josías, porque quizás en su momento, cuando pedí el cambio de fuerza, quizás hoy en día no iba a estar haciendo una marcha pidiendo justicia por mi hijo, quizás hoy mi hijo estaría vivo y quizás hoy día estaría rehabilitado si la justicia en su momento hubiera tomado cartas en el asunto.”

Compartió así su perspectiva sobre las dificultades que enfrentan las familias con hijos en situación de adicción, así como la falta de recursos de rehabilitación obligatoria para menores en su comunidad. “Ahora es fácil criticar a la madre que no se preocupó por un adolescente que tenía problemas de adicciones, que creo que ya es de público conocimiento, que acá en la ciudad de Oberá y en la ciudad de Posadas no hay un centro de rehabilitación que sea, eh, obligatorio para los menores. Lamentablemente no hay”.

“Ciertas personas que están en el poder. Que no voy a dar nombres porque me imagino que quizás están escuchando en este momento y me quiero dirigir a estas personas que están en sus manos, nuestros adolescentes que salen a la calle con personas malas, que están con porquerías vendiéndoles a nuestros hijos.” expresó.

La madre afligida también señaló la falta de apoyo de ciertas autoridades en la lucha contra las adicciones juveniles. “Lamentablemente estas personas no están haciendo mucho para que nuestros hijos no caigan en las adicciones, no nos están ayudando. A mí me dejaron sola con Josías, ciertas personas que no quiero dar nombres, pero en su momento lo voy a dar, porque la verdad que estoy bastante cansada de que todo el mundo me esté criticando y juzgando como que yo no me preocupé nunca por Josías.”

Con su experiencia como madre de un adolescente con adicciones, ela respondió a las críticas que ha enfrentado en redes sociales.”Me entendería en este momento quizás solamente una madre que pasa con una persona que es adicta, sabe el sufrimiento y el padecimiento que tenés que estar con una persona adicta que es lamentable porque acá en la ciudad de Oberá y en la ciudad de Posadas no hay. Entonces estaría bueno que la gente antes de hablar y opinar que trate de investigar las cosas”.

Lamentó la falta de recursos y apoyo para enfrentar la adicción en su comunidad y enfatizó la importancia de comprender las dificultades que enfrentan las familias en estas situaciones. “En las redes sociales son todo gauchitos y gauchitas son los padres ejemplares. Entonces me gustaría, ya que me das la oportunidad de hablar a todas esas personas que me critican, me gustaría que hoy charlen conmigo así como me critican en las redes sociales”.

También abordó el desafío de ser madre y proveedora en circunstancias difíciles. “Quiero que me den un libro de ¿Cómo ser una madre ejemplar para mis dos nenes? Porque me gustaría ser una madre ejemplar, no trabajar todo el día. Entonces yo estoy en mi casa todo el día al pedo y esa gente que tanto me critica, entonces me voy a mantener”.

Las palabras de Carolina Ramírez subrayan la necesidad urgente de políticas y recursos destinados a la prevención y rehabilitación de jóvenes en riesgo de adicción. Su testimonio refleja las dificultades que enfrentan las familias que luchan por proteger a sus hijos de entornos peligrosos y por recibir el apoyo necesario de las autoridades pertinentes.

Explore la entrevista completa a continuación…