Los pibes van por otra victoria ante Venezuela

Hoy desde las 18:30 la selección argentina Sub-17 se enfrentará a su par de Venezuela en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano de la categoría.

Los dirigidos por Diego Placente están cada vez más cerca de clasificar al Mundial de la categoría, que va a jugarse en Perú a fin de año.

Sudamericano Sub-17 2023: fechas y formato

El Sudamericano Sub-17 2023 se disputa en Ecuador: comenzó el pasado jueves 30 de marzo y finalizará el 23 de abril. Las sedes son Guayaquil y Quito.

Las diez selecciones que competían se dividieron en dos grupos de cinco y los primeros tres de cada zona clasificaron a un hexagonal final. En esta ronda jugarán todos contra todos a un partido y los mejores cuatro clasificarán al Mundial, que se realizará en Perú (cuya selección ya está clasificada por ser sede) del 10 de noviembre al 2 de diciembre de 2023.

Cómo ver Argentina vs Venezuela por el Sudamericano Sub -17

El encuentro será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. Se puede sintonizar la señal televisiva mediante plataformas de streaming como DirecTV GO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

Formaciones: los jugadores titulares de Argentina y Venezuela

Argentina: Froilán Díaz; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Juan Manuel Villalba, Axel Cabellos; Kevin Gutiérrez, Claudio Echeverri, Valentino Acuña; Ian Subiabre, Santiago López y Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.

Venezuela: Jorge Sanchez; Juberth Bermudez, Rai Hidalgo, Angel Borgo, Santiago Silva; Jose Correa, Giovanny Sequera, David Martínez, Junior Colina; Juan Arango y Andrew Pereira. DT: Ricardo Valiño.

Argentina en el Sudamericano Sub-17

Grupo B

Argentina 4 vs. Venezuela 2

Bolivia 0 vs. Argentina 1

Perú 0 vs. Argentina 3

Argentina 1 vs. Paraguay 1

