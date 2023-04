Los grupos LGBTQ+ intentan bloquear la liberación del manifiesto del tirador Trans

Se han seguido publicando más detalles sobre el trágico tiroteo en The Covenant School en Nashville, Tennessee, que cobró la vida de seis personas e hirió a otras.

Se ha revelado que el tirador era Audrey Hale, de 28 años, una mujer que se identifica como una persona transgénero y era una ex alumna de la escuela cristiana.

La policía de Nashville indicó que Hale atacó intencionalmente a la escuela y otras escuelas cristianas, pero optó por no ingresar debido a niveles de seguridad más altos que los Pactos.

Las autoridades investigadoras han dicho que encontraron un manifiesto que parece ser de Hale, pero ha dicho que no publicarán el manifiesto en el corto plazo, mientras todavía hay una investigación activa sobre el tiroteo.

El anfitrión de War Room, Steve Bannon, y la personalidad conservadora Jack Posbiec están preguntando si el FBI ahora ha tomado posesión del manifiesto, y si es así, ¿eso significa que nunca lo veremos?

Conservadores como el Representante Tim Burchett ( R-Tn. ) han pedido la publicación del manifiesto, mientras que los grupos de defensa LGBT han declarado que nunca debe ser lanzado, incluso después de que la investigación haya concluido.

El conservador Matt Walsh está pidiendo la liberación del manifiesto trans terrorista.

Según los informes, el manifiesto incluía planes extensos sobre cómo Hale llevaría a cabo los tiroteos y podría haber incluido la invectiva contra cristianos y conservadores.

Como era de esperar, las organizaciones en su mayoría de izquierda creen que la atención debería centrarse en reducir los derechos de la segunda enmienda de los estadounidenses ’ en lugar de la mentalidad del tirador.

Hablando en una conferencia de prensa horas después del tiroteo, el jefe de policía de Metropolitan Nashville, John Drake, quien dijo que el tirador identificado como transgénero, confirmó que los funcionarios estaban en posesión de un manifiesto “,” un mapa que detalla cómo ocurriría el incidente y los escritos “ que pertenecen a esta fecha, el incidente real. ”

Algunos conservadores, como el representante republicano de Tennessee Tim Burchett, han pedido la publicación del documento, argumentando que hacerlo le daría al público información crítica sobre el estado mental del perpetrador.

“ Necesitamos saber qué estaba pasando por la cabeza de esta persona, y el manifiesto debe hacerse público, ” Burchett le dijo a Fox News Digital en un comunicado del lunes.

Pero los grupos que abogan por los derechos LGBTQ + no están de acuerdo.

“ No debe publicarse, dijo a Newsweek Jordan Budd, director ejecutivo de Children of Lesbians and Gays Everywhere ” COLAGE.