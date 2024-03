La Patria Sublevada “Contamos hasta 10”, Plenario Nacional de la Multisectorial Federal de la República Argentina

Se realizó este martes 12 de narzo el 3° Plenario Nacional de la Multisectorial Federal de la República Argentina en la CTA Autónoma y por Zoom con participación de Multisectoriales y Asambleas de todo el País.

En el mismo se exigió la inmediata derogación del DNU 70/23 con su rechazo en ambas cámaras del Congreso Nacional. Se decidió el lanzamiento de la campaña “Contamos hasta 10” convocando al Ruidazo Nacional durante los próximos diez viernes y a la realización de Cabildos Abiertos el próximo 25 de Mayo en todas las Plazas del País.

Con más de 180 puntos de convocatoria ya fijados por las Asambleas y Multisectoriales nucleadas en este espacio de articulación, tuvo lugar este 3° Plenario Nacional que convocó a iniciar este mismo viernes 15 de Marzo los 10 Ruidazos Nacionales que se realizarán cada semana hasta el viernes 17 de Mayo, manifestando el repudio del pueblo argentino a la vigencia del DNU 70/23 que permite el saqueo, el hambre y la entrega de nuestra soberanía y a la realización de Cabildos Abiertos el próximo 25 de Mayo.

Los 100 días de Javier Milei

El Plenario dió inicio con la intervención de los coordinadores de los Equipos de Trabajo del Gabinete Multisectorial anticipando los puntos destacados del documento que la Multisectorial Federal de la República Argentina emitirá este viernes evaluando los 100 días de gestión del Gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el primero de los Ruidazos Nacionales programados.

Un documento que desgrana las afectaciones para el pueblo argentino que en cada una de las áreas se produjeron y cuya elaboración estuvo a cargo de Mirta Malvares Míguez (Ambiente y Territorio), Marcela Augusto, Eleonor González, Sandra Santarán, Marta Masio y Nélida Soto (Justicia y DDHH), Flavia Ojeda y Augusto Churca (Economía), Zulma Gómez y Clara Abruzky (Equipo Humano), Natacha Mell y Margarita Cuello (Cultura) Marina Martínez, Natalia Correa y Viviana Noguerol (Género, Diversidad e Interseccionalidad), Patricia Galván (Salud), Axel Oviedo, Félix Daniel Barrios y Marcelo Rodríguez (Relaciones Exteriores), Evelyn Duarte (Infraestructura) y Elida Márquez, Ramiro Caggiano Blanco y María Álvarez (Comunicación), y los integrantes de estos equipos que tuvieron a su cargo la Universidad de Verano de Febrero y se aprestan a la realización de los Talleres Temáticos de Diálogo Territorial que durante el mes de Abril desarrollará el Gabinete Multisectorial en las cinco regiones (NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia) del país.

El coordinador de esta Multisectorial Federal de la República Argentina, compañero Pablo Sercovich, hizo a continuación uso de la palabra dando lectura al documento a partir del que circuló luego la intervención entre los representantes de las Multisectoriales y Asambleas que participan protagónicamente en la Campaña “Contamos hasta 10” con los Ruidazos y Caceroleadas que se realizarán desde este próximo viernes 15 de Marzo desde las 20:00 Hs y contarán también con actividades artísticas, convirtiéndose en verdaderos programas de encuentro en asamblea, actos de protesta y confluencia popular en todas las Plazas del País.

La programación artística en los puntos de convocatoria a los Ruidazos los viernes en las plazas estará a cargo del Sindicato de artistas Callejeros que invitan a las distintas expresiones artísticas a sumarse,

La Cultura Popular es Nuestra Identidad. La Cultura Se Defiende !

Se transcribe a continuación el texto completo del documento de la Multisectorial Federal de la república Argentina leído durante este 3° Plenario Nacional.

La Patria Sublevada, Contamos hasta 10 para voltear el DNU por la Nueva Independencia de la Patria

Introducción

En solo 100 días de gestión de este nuevo Ejecutivo, los comedores están ya sin alimentos, Las Universidades sin presupuesto y hay despidos masivos en el estado y el sector privado. La destrucción del aparato comercial y productivo se acelera mientras los tarifazos siguen escalando y no hay quien detenga el proceso inflacionario que licua Jubilaciones y salarios mientras se entrega nuestra soberanía y preparan una nueva devaluación. Frente a semejante catástrofe social,

Esta Multisectorial Federal de la República Argentina acompaña todas las iniciativas de reivindicación sectoriales previstas, pero sabemos que eso no resuelve este problema. La situación se deteriora cada día y muy pronto ninguno de nosotros podrá llevar un plato de comida a la mesa.

Un Proyecto de País

Se cumplió ayer el 75 aniversario de la promulgación de la Constitución Nacional de 1949, que fue el marco de plasmación jurídica de un proyecto de país por el que millones de argentinas y argentinos lucharon conquistando una patria Libre, económicamente independiente, Socialmente justa y políticamente Soberana , sancionando un día como ayer, hace ya 75 años, la constitución Social más avanzada de América Latina, que a partir de un Estado presente que combatía el capital regulando su voracidad, garantizaba, redistribuyendo riquezas, la efectivización de todos los derechos conquistados por las luchas de generaciones imponiendo el monopolio estatal sobre el Comercio exterior y la férrea defensa de nuestros bienes comunes.

Un proyecto de país que pudo sólo ser usurpado con bombardeo, bayonetas, un bando militar, 18 años de proscripción y 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos por quienes marcharemos nuevamente exigiendo Memoria, Verdad y Justicia este próximo 24 de Marzo.

Las 20 Transnacionales y las 500 grandes fortunas

40 años de democracia después, los mismos grupos de poder que intentaron exterminarnos entonces para garantizar sus privilegios, insisten en su embestida sin ser ahora suficiente haber ganado su cuarto mandato electoral gracias al cómplice auspicio de una prensa totalmente corrompida por las 20 multinacionales y las 500 grandes fortunas que gestionan nuestra economía totalmente extranjerizada y bajo instrucciones precisas de embajadas enemigas. Modificando en cada desembarco nuestro andamiaje jurídico ahora nuevamente liberal para maximizar sus ganancias avasallando todos nuestros derechos.

Pero como si no fuera esto suficiente, con la firma del Poder Ejecutivo Nacional pretenden imponer con más látigo que chequera el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 insistiendo en exigir la aprobación parlamentaria para consolidar la sumatoria del poder público con facultades delegadas. Un DNU de Nulidad Insanable no sólo por no ser ni de necesidad ni de urgencia, sino porque intenta, una Reforma Constitucional Encubierta en sus 366 artículos, en los que están incluidos cambios que producirán efectos negativos sobre personas y grupos a los que el Estado tiene que proteger de manera prioritaria, con modificaciones que afectan la vigencia de los derechos humanos y que desconocen estándares constitucionales y convencionales porque muchos de los cambios regulatorios implican, además, la transferencia de recursos, beneficios y mejoras para estas 500 grandes fortunas y las 20 corporaciones que tuvieron incidencia directa en el armado del texto de este DNU que permite desde su promulgación, la absoluta disponibilidad de los bienes y riquezas de todo el pueblo argentino a manos de sus mandantes extranjeros exigiendo la sumatoria del poder público mediante este instrumento “Contra Constitucional” que es un verdadero atentado a nuestro sistema democrático.

El DNU 70/23 convierte a nuestra democracia en un Gobierno De Facto

Estamos compañeras y compañeros hoy bajo un Gobierno De Facto mientrea el DNU 70/23 siga en vigencia ya que a partir de la Reforma constitucional del ´94, según su artículo 36,

“Esta constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático” y “Estos actos serán Insanablemente Nulos” y “todos los ciudadanos tenemos el derecho de resistencia contra quienes ejecuten estos actos de fuerza enunciados en su articulado.

Y advertimos a los intereses que persiguen la Seguridad jurídica emanada de este DNU 70/23, que NO GENERA DERECHOS ADQUIRIDOS sino que violenta derechos fundamentales plasmados en nuestra Constitución Nacional y serán restituidos con la Nulidad de este DNU, sometiendo tanto a los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional como a los legisladores que se atrevan a acompañar semejante estafa y todas y todos los partícipes necesarios, a ser acusados y juzgados como infames traidores a la Patria.

Contamos hasta 10 para la Nueva Independencia de la Patria

Es por todo esto que debía decirse y aquí se dijo, que esta Multisectorial Federal de la República Argentina intima al Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores que manifiestan su intención de dar acompañamiento convalidando este Gobierno De Facto a cambio de “Alivio Fiscal”, a deponer su actitud, y convocamos a la ciudadanía toda, individualmente y a las organizaciones de base en que se nuclea, a asambleas y Multisectoriales y al pueblo argentino todo a hacer valer nuestro derecho de resistencia pacífica y desobediencia civil ante este Gobierno Defacto y Convocamos entonces hoy desde este 3° Plenario Nacional de la Multisectorial Federal de la República Argentina a todas y todos a contar juntos hasta diez acudiendo cada viernes a un gran Ruidazo Nacional con asambleas y actividades en todas las Plazas y Esquinas del País, desde este mismo viernes 15, 22 y 29 de Marzo, viernes 5, 12, 19 y 26 de Abril, viernes 3, 10 y hasta el viernes 17 de Mayo, cuando en caso de no haber depuesto su actitud este Poder Ejecutivo o no haber sido declarado por el congreso Nacional de Insanable Nulidad este DNU 70/23, convocaremos para el día lunes 20 de Mayo, en conmemoración de la semana de la Revolución con que se fundara esta República Argentina, a un paro y bloqueo popular por tiempo indefinido contra el DNU y este Gobierno de Facto y a la realización de Cabildos abiertos el sábado 25 de Mayo en todas las plazas del país.

Una convocatoria amplia e inclusiva a la que invitamos desde estas Multisectoriales y Asambleas a todas las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y organizaciones libres del pueblo a sumarse para dar esta decisiva batalla por la nueva Independencia de la Patria.

“Debemos tener muy presente la necesidad de concurrir este 24 de Marzo a la convocatoria de los organismos de DDHH y haremos también el segundo de los ruidazos del viernes 22 un llamamiento a esta jornada especialmente importante en este contexto de vulneración de derechos que impone el gobierno de Javier Milei“, comentó Marcela Augusto, una de las coordinadoras del Equipo de Justicia y DDHH de la Multisectorial Federal presente en el Plenario.

“Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla nos enseñaron y la vigencia de este DNU es una amenaza para la integridad nacional y toda la población argentina“, afirmó Luis Alberto Camaño, presidente de Matria.

“Invitamos a todo el pueblo argentino a sumarse, a todos los espacios a sumarse a esta batalla que libraremos cada viernes en todas las plazas por nuestra dignidad, la defensa de los derechos vulnerados y contra el hambre que permite la vigencia de este DNU“, concluyó Mario Carrera.

Primer Ruidazo Nacional de la era Milei convocado para el 19 y 20 de Diciembre por la Multisectorial Federal de la República Argentina. Antecedente junto a los convocados el 31 de enero y Vigilia que permitió la caída de la Ley Ómnibus y el del 1 de Marzo con que recibieron a puteadas al primer mandatario en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

