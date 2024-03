La oposición lleva al recinto la discusión sobre la fórmula jubilatoria

La sesión fue convocada para este miércoles al mediodía y, pese a los intentos del oficialismo de evitar su realización, quienes convocan están dispuestos a dar el debate.

Para cuatro horas después han llamado a constituir Previsión y Seguridad Social.

Se abrirán ese miércoles las puertas del recinto de la Cámara baja con el fin de realizar la primera sesión especial de este período ordinario, que en este caso ha sido convocada por un sector de la oposición con el objeto de discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La convocatoria, formalizada el lunes con la firma del secretario Parlamentario, Tomás Ise Figueroa, es para este miércoles a las 12.

Fue formulada por los diputados de la Coalición Cívica que integran el bloque Hacemos Coalición Federal, quienes proponen un cálculo de actualización en los haberes previsionales de manera mensual contemplando el índice de inflación.

Además, frente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses, en general, y del primer trimestre de este año en particular, prevén que “la primera actualización que tenga lugar deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%”, en referencia al número de inflación de enero.

Además, dispone que “la primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”.

Como el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, se requieren dos tercios de los votos para habilitar su tratamiento dentro del recinto.

Ese es un número que no podrán alcanzar los diputados opositores, con lo cual la apuesta de la oposición es conseguir un emplazamiento de parte del Cuerpo para establecer un cronograma preciso para la movilidad jubilatoria en el recinto.

Tal cual se hizo oportunamente con cuestiones tales como alquileres, humedales y, más cerca en el tiempo, Boleta Única de Papel.

Con el objetivo de desactivar esta sesión, el oficialismo jugó la carta de convocar para este mismo miércoles a las 16 a la Comisión de Previsión y Seguridad Social para que se constituya. Así las cosas, la misma podría estar en condiciones de ponerse a debatir el tema de la movilidad jubilatoria -cuestión en la que hay numerosos proyectos, incluso uno de un diputado de La Libertad Avanza- este mismo miércoles.

La jugada no alcanzó sin embargo para abortar el llamado a sesionar este miércoles. Ese tema fue analizado por los miembros del bloque convocante, Hacemos Coalición Federal, que se reunieron este martes a las 17 para analizar qué hacer.

Sobre todo, para discutir las propuestas que por parte del oficialismo habían recibido de manera individual con el fin de desactivar la sesión. Al cabo de la reunión, parlamentario.com pudo saber que la sesión había sido ratificada. “Veremos si hay quórum o no, pero vamos a insistir en emplazar de mínima, con fecha”, explicó un legislador del bloque que conduce Miguel Pichetto.

La fuente consultada explicó que jubilaciones es “un tema delicado”, al punto tal de que no se puede dar “una mala señal”. Así las cosas, el legislador fue concreto al remarcar que preferían en esa bancada no tener quórum, o no poder pelear la ley, a no hacer nada. “Si no llevamos esto así, no hubiera habido ninguna comisión integrada”, sintetizó.

La cuestión del quórum

Como se ve, desde el propio sector convocante para este miércoles no dan por descontado el quórum, aunque están satisfechos porque ya de entrada lograron forzar al oficialismo a llamar a reunir a la comisión correspondiente. Igual, en una lectura lineal, imaginarían contar con el quórum, teniendo en cuenta que HCF suman 23 diputados, Unión por la Patria 99 y con los 5 de la izquierda le faltarían apenas dos legisladores.

Eso con presencia perfecta, que imaginan que no habrá, por múltiples razones. Entre ellas, las climáticas, pues el temporal que en el AMBA se inició el lunes por la noche y se extenderá hasta el jueves, según los pronósticos, puede dificultar la llegada de muchos diputados. E incluso -hay que decirlo- servir de excusa a más de uno que sea remiso a asistir y enojar al Gobierno.

Hay dudas por ejemplo en torno a la conducta que vayan a tener los radicales. Sucede que esa bancada se reunió el lunes por la noche y al cabo emitió un comunicado en el que conminaron al Gobierno a convocar de manera “urgente” a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, a fin de dar inmediato tratamiento a una nueva fórmula jubilatoria.

Allí resaltaron la decisión de algunos bloques a los que le asignan el legítimo derecho de haber solicitado sesiones especiales, pero alertaron sobre el riesgo de que, al no juntar dos tercios de los miembros, no logren resolver los temas, generando así “una falsa expectativa y más frustración”.

“Peor aún, pudiendo servir de escenario especulativo al kirchnerismo para una sesión sin efecto práctico mayor que poner en funcionamiento una comisión”, alertaron, dejando la sensación de preferir evitar participar de una sesión de esas características.

El Pro, mientras tanto, emitió este martes por la noche su propio comunicado en el que ellos también llamaron a “debatir una fórmula jubilatoria que sea sostenible en el tiempo”.

Allí manifestaron su interés en “debatir con seriedad y en profundidad” ese tema, pero remarcaron que la Comisión de Previsión y Seguridad Social ya está convocada para este miércoles 13 a las 16, para comenzar a tratar el tema, enfatizando que “ese es el ámbito para que se debata” el tema.

Lo cual implica un previsible llamado a no participar de la sesión convocada para las 12, más allá de que si el quórum se alcanza ellos participarán de la misma.

