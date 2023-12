Hungría aún puede vetar la membresía de Ucrania en la Unión Europea

“Si no queremos que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea, el Parlamento húngaro votará en contra”, aseguró el primer ministro húngaro.

El primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, ha afirmado este viernes que Budapest aún puede vetar la membresía de Ucrania en la Unión Europea (UE), a pesar de que los líderes del bloque hayan acordado abrir negociaciones al respecto durante una reciente reunión.

Según explicó el político a una emisora local, en la cumbre de la UE se produjo “una discusión larga y difícil”. Orbán aseguró haber intentado convencer a sus colegas, a lo largo de ocho horas, de que aún es demasiado pronto para da luz verde al diálogo con Kiev, y que “debería quedar claro” que el país eslavo aún no está preparado para adherirse al grupo.

No obstante, sus razonamientos no lograron convencer al resto de los líderes europeos por dos motivos. “Una es que son 26, y yo estoy solo, y quieren dar a Ucrania, a través de esta decisión, el estímulo que necesita para continuar la guerra, y me pidieron que no los obstaculizara en esto”, dijo. Por otro lado, está el hecho de que los parlamentos nacionales de los Estados miembros tendrían la última palabra sobre la membresía de Ucrania.

“Si no queremos que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea, el Parlamento húngaro votará en contra”, aseveró, precisando que se trata de un proceso largo, y habría alrededor de 75 ocasiones en las que el Gobierno de Hungría podría detener la adhesión de Kiev.

“Dijeron que si algo perjudica los intereses de Hungría durante la negociación, puedo detenerlo, pero ellos definitivamente quieren comenzar, así que no debo interponerme en el camino”, recordó Orbán, citando a los líderes de la UE. Sin embargo, él prefirió no formar parte de “una decisión tan mala”, por lo cual decidió abandonar la sala en la que se celebraba la cumbre.

“Hungría no quiere participar en esta mala decisión: háganlo solos, por eso salí de la sala”, subrayó el primer ministro. No obstante, en el caso de que sea necesario “proteger los intereses de los agricultores húngaros, entonces Hungría echará el freno de mano, de eso no debe haber ninguna duda”, concluyó el político, refiriéndose a la disputa entre Kiev y los países de Europa del Este sobre las importaciones baratas de grano ucraniano que perjudica a los productores locales.

