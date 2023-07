Emocionantes cruces para conocer a los Semifinalistas en la LROF

Atlético Campo Grande, Racing, Atlético Oberá y Ex Alumnos 185 irán por la gloria en el Torneo Apertura 2023 de la Liga Regional Obereña.

Un fin de semana a puro fútbol fue el que se vivió en Campo Grande y Oberá con cuatro partidos inolvidables. Los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023 fueron todo lo que se esperaba de los equipos que llegaban a esta instancia.

Todo empezó el sábado con dos partidos. Atlético Oberá y Olimpia/San Antonio reeditaron el clásico más antiguo de la ciudad en un enfrentamiento que fue parejo de inicio a fin. Los dirigidos por Walter Iturbide salieron con velocidad y tomaron la iniciativa en los primeros minutos de juegos.

Sus ataques por la derecha lastimaban a la defensa del Decano Obereño. Fue por esa banda que se elaboró la jugada que terminaría en la sanción de un penal que ejecutaría Diego Yesa, pero el guardameta Orlando Finke lo detendría aunque dio rebote y lo tomó Facundo García, quien con un zapatazo cruzado batió al buen arquero local.

A partir del 0-1, Atlético Oberá comenzaría a ajustar sus líneas y antes de finalizar la primera mitad lograría el empate desde una pelota parada.

Centro de Paolo Antunez que parecía terminar en las manos del arquero visitante, pero Santiago Ramírez anticipa y con un frentazo puso el 1 a 1.

En el complemento el juego siguió con la línea de la primera mitad, hasta que el juez marcó penal a favor de los de Darío Portillo, que es cambiado por gol por el experimentado Manolo Sánchez Ocaña,

El local defendió el 2 a 1 hasta el final y así se convirtió en el primero en lograr la clasificación a Semifinales.

Mientras tanto, en el Juan Prats Ribas de Villa Svea, Racing se enfrentaba a River de Santa Rita.

La Academia se puso rápidamente en ventaja con el gol de Leonardo Ferreyra de Campo, pero le costó defender esa mínima diferencia ante un rival que atacaba sin parar, haciendo que el arquero Gustavo Cubas se convirtiera en la figura del partido.

En el segundo tiempo, la visita logró el empate con el gol de Joel Goin, pero luego se quedó con dos jugadores menos en una sola jugada (uno de ellos su arquero,lo que obligó a bajar al delantero Charles Glanzel para ponerse la “1”.

El empate 1 a 1 llevó a la definición desde los doce pasos, donde Cubas volvió a lucirse tapando dos penales, aunque Glanzel también tapó uno. De todas formas, el resto convirtió y esto le dio la clasificación a Racing. . .

Fiesta en Campo Grande y en el altiplano obereño

El domingo se disputaron los otros dos partidos. En el Parque Gral. San Martín, Atlético Campo Grande enfrentó a Atlético JC/Independiente.

Pese a que la realidad de ambos equipos era totalmente contraria en la fase regular (el aurinegro finalizó como puntero y los de Campo Viera finalizaron 8vos), el partido fue una verdadera final y los de Diego Da Silva lograron ponerse en ventaja con el gol de Pablo Viera para irse al descanso 1 a 0 arriba.

En el segundo tiempo, ambos equipos probaron todas las variantes posibles, pero ni la visita pudo igualar el marcador ni el local pudo ampliar la ventaja. Con esa mínima diferencia, Atlético Campo Grande logró su pasaje a la Semifinal.

Mientras tanto, en el Juan Areco, Ex Alumnos 185 y Atlético Iguazú protagonizaron otro infartante partido.

Los de Mario Staudt apostaron a la velocidad de sus delanteros, mientras que los de Fabio Martínez atacaban por las bandas y llegaban con centros que complicaron a la defensa.

En una de esas contras, Rafael Joaquín ganó en velocidad una pelota que cayó a espaldas de la defensa y ni bien pisó el área sacó un terrible zapatazo que fue imposible de parar para el arquero visitante.

Ya en el complemento, las acciones se volvieron más duras, con varias expulsiones. Pero el marcador no se modificó y la victoria significó la clasificación para el “Exa”.

Los cruces de Semis

De esta manera surgieron los cuatro semifinalistas que comenzarán a disputar una instancia que será de ida y vuelta, y que se definirá en las canchas de aquellos que finalizaron mejor en fase regular.

Por ello, Atlético Campo Grande enfrentará a Ex Alumnos 185 (finalizaron 1ro y 4to respectivamente), mientras que Racing enfrentará a Atlético Oberá (2do. vs. 3ro).

IDA (fecha a confirmar)

Ex Alumnos 185 vs. Atlético Campo Grande

Atlético Oberá vs. Racing de Villa Svea

Vuelta (fecha a confirmar)

Atlético Campo Grande vs. Ex Alumnos 185

Racing vs. Atlético Oberá

Prensa LROF