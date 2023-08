Construirán cunitas para niños prepaturos en el Penal de Loreto

A partir de un Convenio establecido entre el Servicio Penitenciario Provincial, la Escuela Itinerante, el INET, APICOFOM y la Fundación Pequeños Gigantes, en la UP N°1 construirán cunitas para prepaturos .

Esta mañana no fue un día más en el Penal de Loreto, ya que las personas que se encuentran privadas de su libertad cumpliendo con la Ley tendrán la posibilidad de, a través de su trabajo, dar una mejor calidad de vida a los niños prematuros que puedan utilizar las cunitas que elllos fabricarán.

Se llevó adelante un encuentro, en el sector del taller, entre diferentes representantes de las organizaciones que llevan adelante el proyecto de la fabricación de cunas en el Penal.

En esa reunión se encontraban Doris Hipler, directora del Instituto Nacional de Escuelas Técnicas; Paula Schappovaloff, en representación de la Fundacion Pequeños Gigantes; Federico Fachinello, miembro de Apicofom; el ingeniero Maximiliano Conil, Asesor Profesional del SPP; y Manuel Dutto, anfitrión y Director General del Servicio Penitenciario Provincial.

Para llevar adelante ese noble trabajo, los aportes de la materia prima provienen de APICOFOM, la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes; la certificacion de ejecución y modelos los dispone la INET; y la construcción de las cunitas las realiza la Escuela Itinerantedel Servicio Penitenciario Provincial de la Unidad Penal N°1 Loreto.

Este proyecto tiene horizonte el beneficio de niños prematuros en situación de vulnerabilidad que son atendidos por la Fundacion Pequeños Gigantes.

Inició la charla el ingeniero Maximiliano Conil quien dió la bienvenida y comentó el alcance del proyecto que ya lleva un tiempo de desarrollo.

“Esta actividad se trata de utilizar el Taller de Carpinteria y el Aserradero para que los que tomen el curso van a poder tener una capacitación y una certificación profesional para quienes ayuden en la carpintería y una vez que accedan a su libertad puedan acceder a un trabajo” expresaba Conil.

Y caracterizó el importante componente social del proyecto ya que “principalmente lo que buscamos como comnidad es ayudar a los niños nacidos prematuros, que son el eslabón más débil de la cadena”.

A continuación Paula Schappovaloff, de la Fundacion Pequeños Gigantes, se dirigía a los presentes “La Fundación trabaja con niños prematuros nacidos en situación de vulnerabilidad extrema, son niñitos que no están enfermos, que no contagian nada, nacieron antes, vinieron antes, y por ahí quedan si, con alguna secuela, pero no son todos” manifestaba.

Agregaba también dirigiéndose emoticamente a los internos “lo que ustedes están haciendo hoy no se imaginan lo que ayuda, el llevarle una cama, porque esto si bien es una cuna, es una cama donde el niño va a poder dormir tranquilo, donde va a dormir al lado de sus papás y ya no más en una cajita de cristal, en una incubadora. Son niños que van a su casa y ya no van a dormir entre 7 hermanos, en el medio de mamá y papá, sino que van a dormir en una cuna segura que ustedes le hicieron”.